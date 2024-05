A doua zi de Paști

Luni, 6 mai 2024, în a doua zi de Paști, Catedrala „Învierea Domnului” din Fălticeni și-a serbat hramul. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată într-o atmosferă de solemnitate și evlavie de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din Protopopiatul Fălticeni, preotul protopop Adrian Dulgheriu, starețul Mănăstirii Râșca, stareța Mănăstirii Buciumeni. Printre oficialitățile care au participat la acest eveniment s-au numărat primarul Gheorghe - Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon și senatorii Ioan Stan și Gheorghiță Mîndruță.

În sunetul clopotelor catedralei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a fost întâmpinat de protopopul de Fălticeni – părintele Adrian Dulgheriu, alături de preotul paroh Ionuț Suditu și preotul Ioan Argatu, cel care în anul 1997 a preluat lucrările începute în anul 1990 și care stagnaseră după turnarea temeliei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în cea mai mare biserică din municipiul Fălticeni, Catedrala „Învierea Domnului”din Fălticeni, iar răspunsurile la strană au fost oferite de Corul „Învierea” al Catedralei, care a cântat mai multe cântări pascale şi pricesne.

La final,Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanula adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei citite în cadrul slujbei, despre credință, despre prezența și lucrarea făcută de Dumnezeu în lumea aceasta într-un mod atât de discret și atât de smerit, fiind dateexemple de smerenie pe care Hristos le-a afișat permanent în ciuda minunilor săvârșite.

„Toate cele de pe pământ sunt în mâna lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată și el nu se arată decât de foarte puține ori într-un chip care să impresioneze. Prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta a fost una cât se poate de ștearsă, de smerită. Nu a făcut nimic, absolut nimic cu scopul de a ieși în evidență, de a arăta cine este. I-au cerut minuni unii și alții. Când a făcut Dumnezeu o minune? Când acea minune era spre binele celui care a cerut-o. Minune de dragul demonstrației nu a făcut niciodată”, a spus Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, ilustrând aceste cuvinte cu momentul răstignirii.

Slujbă arhierească la împlinirea a 200 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

Și marți, 7 mai, în a treia zi de Paști, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a revenit la Fălticeni, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, la invitația preoților parohi Adrian și Teodor Brădățanu, pentru a oficia Sfântă Liturghie, eveniment care a marcat cei 200 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestui important lăcaș de cult.

Alături de Preasfințitul Damaschin Dorneanul, au participat la liturghie preotul protopop de Fălticeni, Adrian Dulgheriu, diaconi și preoți din Protopopiatul Fălticeni. Printre credincioșii care au venit în număr foarte mare s-au numărat și primarul Gheorghe - Cătălin Coman și viceprimarul Constantin Bulaicon.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Fălticeni a fost un punct central al vieții spirituale și culturale a orașului. Construită într-un timp record, între 1824 și 1827, din piatră și cărămidă, de către spătarul Mihail Gane și sfințită de mitropolitul Veniamin Costache, biserica de lângă Primăria orașului a fost mărturia evoluției istorice și culturale a localității. De-a lungul timpului, a fost supusă unor reparații majore, menținându-și astfel splendoarea și importanța.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a spus: „Pentru comunitatea dumneavoastră este o zi de aniversare pentru că aveți 200 de ani. Două secole de împreună rugăciune cu toți cei care au fost în această biserică de când s-a pus prima piatră de temelie și până astăzi. Într-un trup au fost și cei de dinaintea dumneavoastră, dar și dumneavoastră care sunteți părtași cu ei pentru că între cei vii și cei adormiți este ceva care te leagă, nu se pot stabili granițe în funcție de secole, de ani și de timp. O comunitate bisericească se recunoaște în Împărăția lui Dumnezeu, și unii pe alții se vor vedea acolo. Toți cei care am fost animați de aceeași credință, toți cei care l-am avut pe Hristos Domnul ca împărat, care au crezut în Maica Domnului, toți ne vom recunoaște noi între noi. Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat și pentru parcursul pe care l-a avut comunitatea dumneavoastră ocrotită de Maica Domnului”.

La finalul liturghiei, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, preotul Adrian Brădățanu, a primit din partea Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei, Ordinul „Mușatinii”. Această distincție reprezintă o recunoaștere a activității pastorale de 24 de ani a preotului Adrian Brădățanu la acest lăcaș sfânt, a devotamentului și a contribuției aduse în slujirea comunității, dar și o apreciere pentru întreaga parohie, care a fost o parte integrantă a vieții spirituale și culturale a orașului de-a lungul celor două secole de existență.

„Biserica este cu adevărat mama noastră cea duhovnicească și aici ne simți toți ocrotiți, aici venim toți cu frunțile plecate și primim dar, putere și dezlegare de păcate, aici venim pentru a ne mărturisi, pentru a ne sfinți. Din anul 2000 slujesc la această biserică. La început ca preot doi am slujit cu părintele Beraru, după care am slujit cu părintele Ioniță, iar din anul 2010, sunt împreună cu fratele meu, părintele Teodor. De-a lungul timpului biserica a suferit câteva schimbări, de la stilul arhitectural catolic a fost adusă la stilul moldovenesc, au fost construite două turle, interiorul a fost repictat și s-a construit o casă praznicală. Mulțumim tuturor celor ne-au ajutat în acești 24 de ani, când am ajuns la această biserică și eu aveam 24 de ani și nu mi-a fost ușor, dar puterea Maicii Domnului este nemăsurată. Eu sunt cel mai recunoscător dintre toți, am simțit și simt acest ajutor al Maicii Domnului când am dat de greu”, a fost mesajul preotului Adrian Brădățanu.