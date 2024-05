Festivalul Internațional de Teatru ”Zilele Teatrului Matei Vișniec”

Festivalul Internațional de Teatru ”Zilele Teatrului Matei Vișniec” ajunge anul acesta la cea de-a VIII-a ediție.Timp de nouă zile, în perioada 11-19 mai 2024, invitați din șapte țări, precum și 18 teatre, plus 3 trupe de teatru pentru tineret, vor susține 60 de evenimente, în 14 locații din Suceava, Fălticeni, Gura Humorului și Rădăuți. Biletele sunt puse la vânzare atât prin casierie, cât și online (pe platforma www.blt.ro).

Joi, 9 mai

„10 pentru folclor”, spectacol pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava

„10 pentru folclor” se va opri de Ziua Europei, pe 9 mai, de la ora 15:00, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, unde artiști îndrăgiți vor răspândi bucurie sucevenilor prin cântecele pe care le vor interpreta.

Concerte cu Loredana Groza, Elena Gheorghe, în centrul Sucevei

De Ziua Europei, pe scena din centrul Sucevei vor cânta Loredana Groza, Elena Gheorghe, Edward Sanda și Iuliana Beregoi, iar un concert special va fi susținut de Nicolae Botgros și ”Lăutarii” de la Chișinău. Pe scena din centrul Sucevei vor fi prezenți și interpreți suceveni de muzică populară și ușoară. Concertele vor începe de la ora 16.00 și vor dura până la ora 23.00, când cerul Sucevei va fi luminat de spectaculoase focuri de artificii.

Vineri, 10 mai

„Operă la puterea a treia” - Conferința „Acorduri pentru educație”

Pe 10 mai, de la ora 12:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în cadrul SymphOpera Fest, va avea loc acțiunea „Operă la puterea a treia” - Conferința „Acorduri pentru educație”. Invitați vor fi managerii operelor din București: Daniel Jinga, din Iași: Andrei Fermeșanu, și din Cluj: Florin Estefan. Moderator: Sorin Avram.

Spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini, operă în trei acte

Vineri, 10 mai, de la ora 18:30, soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române Iași vor prezenta la Suceava (Casa de Cultură a Sindicatelor) Spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini, operă în trei acte. Dirijorul invitat va fi maestrul Daniela Jinga. Distribuția spectacolului: Floria Tosca – Irina Scafaru-Roșu, Mario Cavaradossi – Florin Guzgă, Scarpia – Jean-Kristof Bouton (Londra), Angelotti – Teodor Busnea, Sacristanul – Cezar Octavian Ionescu, Spoletta – Ovidiu Manolache, Sciarrone – Marius-Mădălin Munteanu, Temnicerul – Victor Zaharia, Roberti – Petru Pavel, Păstori – Sofia Elena Neacșu, Lorenzo Marian Moise. Dress code: elegant. Bilete online se găsesc pe platforma iabilet.ro.

Lansare de carte, la Biblioteca Bucovinei

Poetul Doru-Mihai Mateiciuc își lansează volumul „Poetul cu patru nume”, Editura Cygnus, 2023, la Biblioteca Bucovinei, Sala de Artă „Elena Greculesi”, vineri, 10 mai, de la ora 11:00. Prezintă: Elena-Brândușa Steiciuc, Mircea A. Diaconu, Alexandru Ovidiu Vintilă. Amfitrion: Gheorghe-Gabriel Cărăbuș, manager al Bibliotecii Bucovinei.

„Suflet și culoare - Retrospectiva unei vieți: Maria Cojocari”, la Câmpulung Moldovenesc

La Muzeul Arta Lemnului (MAL) din Câmpulung Moldovenesc va avea loc, vineri, 10 mai, de la ora 18:00, vernisajul expoziției temporare de tapiserie „Suflet și culoare - Retrospectiva unei vieți: Maria Cojocari”.



Sâmbătă, 11 mai

Concertul „Latino-Simfonic”

Pe scena Casei de Cultură Suceava se va desfășura sâmbătă, 11 mai, de la ora 18:00, Concertul „Latino-Simfonic”, susținut de soliștii și orchestra Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, care va aduce un concept muzical în premieră la Suceava. Director artistic și prim-dirijor va fi maestrul Mihail Agafița. Suceava va fi cuprinsă de ritmuri pasionale și, bineînțeles, de dans. Bilete: Categoria I – 120 de lei, Categoria a II-a - 100 de lei, Categoria a III-a - 80 de lei, pe iabilet.ro.

Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava (MMVS) 2024, sâmbătă

Festival teatru, ora 10:00, TMMVS, Sala de spectacole - Deschiderea Zilelor Teatrului ”Matei Vișniec” 2024. Conferință de presă, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava; ora 12:00, TMMVS, Foaier - Invasion of the off. Vernisaj. Instalație fotografică, Mihai Nistor, artist vizual, Suceava; 12:30 TMMVS Foaier - Expoziție de bijuterii de autor ATELIER7, Andrei Stoica; ora 16:00, TMMVS, Spațiul Expozițional - Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București și TMMVS; 17:00 Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor - Păpuși uriașe. Spectacol stradal, Compania de Dans și Entertainment The Sky Iași; ora 18:00 Cetatea de Scaun a Sucevei - CT PROJECT - Passengers. Concert Tibor Cári, Timișoara.

Duminică, 12 mai

Concertul „A Tempo”, Pop-Simfonic Românesc, dirijat de Andrei Tudor

Casa de Cultură a Sindicatelor va găzdui duminică, 12 mai, de la ora 17:00, Concertul „A Tempo”, Pop-Simfonic Românesc, dirijat de Andrei Tudor. Protagoniștii acestui concert sunt Monica Anghel și soliștii Operei Naționale Române Cluj: Florin Estefan, Hector Lopez, Gabriel Mogoșan, Eusebiu Huțan. De asemenea, instrumentiștii din cadrul Concordia Orchestra & Band (Cluj-Napoca) vor încânta publicul prezent la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava în acea zi. Ca întreg concertul să fie un succes, pe scenă li se vor alătura singurul cor mixt din România câștigător a două medalii de aur la Jocurile Mondiale Corale (Coreea de Sud, 2023), Corala „Ciprian Porumbescu” (manager Ionuț Vichentie Ilisoi). Prezentatoarea evenimentului va fi îndrăgita actriță Daniela Nane. Bilete pe iabilet.ro și de la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava 2024, duminică

Festival teatru: ora: 10:30, TMMVS, Spațiul expozițional - Duminica Junimii. Prezentarea colecției Hamletarium, coordonatori Călin Ciobotari și Radu Cucuteanu, Editura Junimea Iași; 11:30, TMMVS Spațiul expozițional „Bulgări de timp”… teatral. Lansare de carte, Tamara Constantinescu, critic de teatru; 12:00 TMMVS Spațiul expozițional - Citiți teatru, citiți cronică de scenă, citiți revista Teatrul Azi! Conferință, Oana Borș, critic de teatru; 13:00 TMMVS – Văzute și nevăzute. Expoziție de fotografie - Amedeia Vițega / Artistul / Gabriel Marian / Mihai Nistor; 16:30 TMMVS Spațiul expozițional -Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București și TMMVS; 17:45 TMMVS În fața teatrului - Spectacol pe Catalige, Compania de Dans și Entertainment The Sky Iași; 19:00 TMMVS -Cum l-am îngropat pe Stalin, de Artur Solomonov, regia Theodor Cristian Popescu – Premieră națională, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava; 21.30 Art Rock Cafe – Just strings. Concert URMA; Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă); 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Invasion of the off. Vernisaj. Instalație fotografică, Mihai Nistor, artist vizual, Suceava; 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Expoziție de bijuterii de autor ATELIER7, Andrei Stoica

Luni, 13 mai

Recitalul Canto Clasic - Masterclass Măiestrie Vocală, la USV

Pe 13 mai, de la ora 17:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc Recitalul Canto Clasic - Masterclass Măiestrie Vocală, tenor: Marius Vlad Budoiu, bariton: Alexandru Chiriac, maestru corepetitor: Adina Alupei, invitați: absolvenții masterclass-ului.

Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava 2024, luni



11:00 - TMMVS Sala de spectacole – Gustul publicului. De la scenă la spectator… Conferință, Matei Vișniec, dramaturg, și Călin Ciobotari, critic de teatru; 15:00 - Centrul multifuncțional „Arta” Ițcani – La capătul lumii, pe stânga. Spectacol pentru copii, Școala de teatru DreamBoutique București. Intrare liberă; 16:30 - Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” - Scrisori de pe front, regia Ionuț Caras. Spectacol lectură, Asociația Texte bune în locuri nebune Cluj-Napoca. Intrare liberă; 18:00 - Casa de Cultură a Sindicatelor - Iubesc! Iubesc! Te iubesc! de Avtandil Varsimașvili, regia Andro Enukidze, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani; 20:30 TMMVS Sala de spectacole - Cine l-a ucis pe tata? de Edouard Louis, dramatizare de Mihaela Michailov, regia Andrei Măjeri, Teatrul Metropolis București; Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă); 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Invasion of the off. Vernisaj. Instalație fotografică, Mihai Nistor, artist vizual, Suceava; 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Expoziție de bijuterii de autor ATELIER7, Andrei Stoica; 11:00-19:00 - Văzute și nevăzute. Expoziție de fotografie - Amedeia Vițega / Artistul / Gabriel Marian / Mihai Nistor.

Marți, 14 mai

Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava 2024, marți



11:00 - TMMVS Spațiul expozițional - Managementul proiectului cultural. Conferință, prof. univ. dr. Aura Corbeanu, vicepreședinte UNITER; 12:30 - TMMVS Spațiul expozițional - VĂZ-DUH Vernisaj. Expoziție de sculptură și pictură - Marian Zidaru, sculptor; 14:00 - Alexandria Librării - Atelier de teatru pentru copii și adolescenți, Școala de teatru DreamBoutique București și TMMVS; 16:00 - Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni - Șoptitorii, regia și scenariul Ionuț Caras. Spectacol lectură, Asociația Texte bune în locuri nebune, Cluj-Napoca. Intrare liberă; 16:00 - Auditorium Joseph Schmidt - USV - Dacă ăla e cu aia, ai’a lui cu cine-o fi? de Mimi Brănescu, regia Alexandru Marin, Teatrul Birlic Fălticeni (teatru cu și pentru liceeni). Intrare liberă; 18:00 - Casa de Cultură a Sindicatelor - Take, Ianke și Cadâr, adaptare de Horațiu Mălăele, după Victor Ion Popa, Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” București; 20:00 - TMMVS Sala de spectacole - Perfect compus, text și regie Alexandra Badea, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu; Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă); 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Invasion of the off. Vernisaj. Instalație fotografică, Mihai Nistor, artist vizual, Suceava; 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Expoziție de bijuterii de autorATELIER7, Andrei Stoica; 11:00-19:00 - Văzute și nevăzute. Expoziție de fotografie - Amedeia Vițega / Artistul / Gabriel Marian / Mihai Nistor.

Miercuri, 15 mai

Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava 2024, miercuri



Ora 11:00, TMMVS, Sala de spectacole - Teatrul, Diplomație culturală. Conferință, Matei Vișniec, dramaturg, și Constantin Chiriac, director Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte FITS; 15:00 - Centrul multifuncțional „Arta” Ițcani – Un concurs prea de talent. Spectacol pentru copii, Școala de teatru DreamBoutique București. Intrare liberă; 16:00 - Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” - Șoptitorii, regia și scenariul Ionuț Caras. Spectacol lectură, Asociația Texte bune în locuri nebune, Cluj-Napoca. Intrare liberă; 17:00 - Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” - Fiecare cu spațiul său după Teona Farmatu, regia Cătălin Ștefan Mîndru, Trupa de teatru PI, CN ”Ștefan cel Mare” Suceava (teatru cu și pentru liceeni). Intrare liberă; 18:00 - Casa de Cultură a Sindicatelor - Fără pijamale, după M. Green și E. Feilbert, regia Alexandru Grecu, Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” Chișinău, Republica Moldova; 20.00 - TMMVS Sala de spectacole - Falsa servitoare, de Pierre de Marivaux, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul „Maria Filotti” Brăila; Expoziții (se pot vizita zilnic, intrarea liberă), 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Invasion of the off. Vernisaj. Instalație fotografică, Mihai Nistor, artist vizual, Suceava; 11:00-19:00 - TMMVS Foaier - Expoziție de bijuterii de autor ATELIER7, Andrei Stoica; 11:00-19:00 - Văzute și nevăzute. Expoziție de fotografie - Amedeia Vițega / Artistul / Gabriel Marian / Mihai Nistor; 11:00-19:00 - TMMVS Spațiul expozițional - VĂZ-DUH Vernisaj. Expoziție de sculptură și pictură - Marian Zidaru, sculptor.