Electoral

Fostul prefect USR al județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, va candida pentru funcția de primar al comunei Șcheia la alegerile locale din data de 9 iunie. Alături de candidatul USR la Primăria comunei Șcheia, Iulian Cimpoeșu, la depunerea dosarelor de candidatură a fost prezent și deputatul USR Emanuel Ungureanu, candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean Suceava.

„Am mesaj pentru șcheieni: în 9 iunie haideți și votați-l pe Iulian Cimpoeșu pentru funcția de primar din partea USR. Haideți să schimbăm fața acestei zone frumoase de lângă Suceava. Aici am copilărit, în satul Mihoveni, este o zonă de care sunt foarte atașat, de aceea pentru mine este extrem de important să votați USR pe 9 iunie, atât la primărie, cât și la Consiliul Local, pentru ca în această comună să se pună lucrurile în ordine, să aveți parte de un mediu sănătos, să aveți parte de o administrație prietenoasă cu voi”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu.

La rândul său, Iulian Cimpoeșu, fostul prefect USR al județului Suceava, a subliniat că ”după 25 de ani de când am devenit cu acte în regulă cetățean al satului Sfântu Ilie din comuna Șcheia, a venit momentul ca oamenii să pună pe primul loc competența și moralitatea candidaților în votul exprimat pe 9 iunie. Pentru că deși este cea mai mare, ca număr de locuitori (în jur de 14.000 oficial, fără a lua în calcul cetățenii care încă mai păstrează alte adrese de domiciliu în cărțile de identitate, deși locuiesc efectiv cu familiile în comună) și cea mai bogată comună din județ, cu un buget propriu de peste 40.000.000 lei în 2023, lucrurile bat pasul pe loc de prea mult timp”. „Infrastructura este la pământ, fie că ne referim la cea de utilități - apă curentă, canalizare, rețea de gaze naturale - fie la cea rutieră. În plus, datorită presiunii imobiliare fantastice, urbanismul s-a dezvoltat haotic, sub ochii îngăduitori, complice chiar, ai autorităților locale”, a spus Iulian Cimpoeșu.

El a subliniat că USR a adus în țară, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aproape 30 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile, „iar primăriile conduse de oameni competenți se bat deja de doi ani pe acești bani, prin proiecte de investiții din diverse domenii, dar la Primăria Șcheia suflă un vânt de dolce farniente, de autosuficiență bolnăvicioasă, proiectele europene fiind sublime, dar lipsind cu desăvârșire”.

„Sunt multe de povestit vizavi de dezvoltarea sănătoasă și durabilă a comunei Șcheia, o parte le voi dezvolta în întâlnirile viitoare cu cetățenii comunei, dar vă asigur că sunt pregătit să fiu alături de cetățeni în noua viziune și construcție a comunei Șcheia, de după alegerile din 9 iunie. Numai împreună putem construi!” a mai declarat Iulian Cimpoeșu, candidatul USR la Primăria Șcheia.