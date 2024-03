„Maraton”

„Îmi place să învăț pentru că tot timpul îmi doresc să știu mai mult. De fiecare dată conștientizez că știu foarte puțin de fapt. E pasiune, e curiozitate”, mărturisește Alexia Mitrofan, o adolescentă de 15 ani, care și-a trecut recent în palmaresul școlar câteva reușite notabile.

Elevă în clasa a IX-a D, științe ale naturii, intensiv germană, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Alexia se pregătește pentru participarea la mai multe competiții importante, aceasta calificându-se la etapa națională a patru olimpiade școlare.

Eleva va face parte din loturile pentru olimpiadele de biologie, chimie, șah (secțiunea fete, liceu) și matematică (Concursul ”Adolf Haiomovici”, echivalentul olimpiadei pentru elevii de la științe ale naturii).

Calendarul competițional îi permite să participe la toate, adolescenta concentrându-se în prezent pe organizarea programului de pregătire.

„Din gimnaziu mă pasionează chimia și biologia și cred că de atunci s-a conturat ideea de a urma o carieră în medicină, de aceea am ales profilul de științe ale naturii.

De asemenea, mi-a plăcut dintotdeauna foarte mult matematica, asta și mulțumită profesoarei mele din gimnaziu, prof. Felicia Apostol, de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava. La olimpiadele de matematică am participat încă din gimnaziu. De la matematică pornesc toate. Și fizica, și chimia, și biologia.

Chimia, de asemenea, am îndrăgit-o, iar acum o am la clasă pe doamna profesoară Carmen Ciobîcă, la biologie cel mai mult îmi place partea de anatomie, iar fizica am descoperit-o recent, de când am intrat la liceu, unde îl am profesor pe domnul Sorin Tănase. La matematică îl am profesor pe domnul Constantin Scutaru”, ne-a povestit Alexia Mitrofan.

„Maratonul” competițional al ștefanistei mai include și un alt concurs național - Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu” - din luna mai.

Primul telefon, la 15 ani

Alexia are timp și de pasiunile sale, dincolo de cele din sfera științelor exacte. În acest an a fost selectată în Corala de fete „Ciprian Porumbescu” Suceava, unde se pregătește pentru participarea la un festival internațional care va avea loc în Croația, în luna august.

De asemenea, cântă la vioară, însă pianul este instrumentul pe care îl îndrăgește și pentru care vrea să se perfecționeze.

Mai mult, joacă și șah, în trecut fiind pregătită la Palatul Copiilor, de prof. Marian Culapov.

„Îmi place jocul clasic, poți alege cele mai bune soluții și, în general, îmi place să joc cu jucători mai experimentați decât mine. Am fost la concursuri în țară, la Arad, Constanța, Buzău, Bacău, Piatra Neamț, toate cu rezultate foarte bune”, a mai punctat Alexia.

Are preocupări polivalente, pasiuni pentru care depune efort, timp, dublate de ambiție, fără de care rezultatele nu ar fi fost la fel de spectaculoase.

„Colegii mă întreabă adeseori cum învăț. Cum am timp de toate și cum ajung la aceste rezultate? Consider că modul cum înveți este foarte important. Programarea și organizarea timpului sunt esențiale.

Alternez studiul cu pauze mici, în aer liber. În plus, am eliminat lucrurile care consumă, care risipesc timp, cum ar fi telefonul, calculatorul. Primul telefon l-am avut la 15 ani, când am început liceul, îl folosesc strict la nevoie, nu-mi doresc să stau pe el, pentru că nu am timp și pentru că nu sunt lucruri care să fie de interes pentru mine. Îmi place foarte mult să învăț și, în general, am privit telefonul ca pe un obiect pe care trebuie să-l folosesc moderat.

De asemenea, pe lângă îndrumarea profesorilor, este foarte important să lucrezi singur, să descoperi, să găsești soluții”, a mai povestit adolescenta.

Alexia nu a omis să ne povestească despre susținerea părinților, despre îndrumarea și suportul de care a avut parte. Acestea, alături de munca elevei, s-au concretizat deja în zeci de premii.