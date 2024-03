Cumul de infracțiuni

Un tânăr din Dornești a fost ridicat de la domiciliu de către polițiștii Secției Rurale Marginea, marți seară, în baza unui mandat definitiv prin care Judecătoria Rădăuți a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare. Principala infracțiune care apare în mandat este cea de conducere sub influența alcoolului, însă în acest caz este vorba doar de o nouă infracțiune, comisă în termenul de încercare stabilit de judecători în alt dosar.

Vasile-Adi Băcilă a fost ridicat de la domiciliu și transportat sub escortă în Penitenciarul Botoșani.

Pe 6 noiembrie 2022, Băcilă conducea un autoturism pe DJ 209D, în centrul comunei Calafindești și, oprit de un echipaj rutier, a fost depistat beat la volan.

Inculpatul a avut alcoolemia de 1,58 g/l în sânge, proba I, respectiv 1,33 g/l în sânge proba II.

Marea problemă în cazul lui Băcilă a fost că a comis această infracțiune în termenul de încercare de 3 ani stabilit de Tribunalul Suceava într-un dosar de trafic de minori în care dorneșteanul a fost condamnat cu suspendare.

Termenul de încercare de 3 ani a adus restricții și obligații, inclusiv obligația de a nu mai comite infracțiuni.

Prin urmare, conform legii, inculpatul are de executat acum și pedeapsa pentru trafic de minori, plus pedeapsa de 1 an de închisoare, pentru conducere sub influența alcoolului.

Pedeapsa rezultantă din cele două dosare este de 3 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare, pe care inculpatul o va executa în regim de penitenciar.