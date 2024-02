Buget

Suma prevăzută în bugetul din acest an al Primăriei Suceava pentru reparații și modernizarea străzilor din oraș este de 125,65 de milioane de lei, echivalentul a 25,260 de milioane de euro, a anunțat, miercuri, primarul Ion Lungu, în conferință de presă. Din această sumă, 41,4 milioane lei sunt prevăzuți pentru reparații, iar 83,87 milioane de lei, adică aproape 17 milioane de euro, pentru investiții în infrastructura rutieră, respectiv finalizarea rutei alternative Suceava-Botoșani și asfaltarea a 10 străzi de pământ. Lungu a subliniat că primăria are un nou contract pentru reparații străzi și și-a exprimat speranța ca în acest an „constructorii să lucreze”, mai ales că prețurile cu care s-a câștigat licitația pentru reparații străzi au fost cu 40% mai mari față de cele de la vechea licitație. „N-ar mai avea motive să spună că nu lucrează pentru că nu se închid costurile. Avem un buget destul de consistent la reparații străzi”, a afirmat Ion Lungu.

În ceea ce privește structura bugetului din acest an, care se ridică la 1,034 miliarde de lei, 38,3%, adică peste 397 de milioane de lei, sunt cheltuieli de funcționare, și 61,7%, care înseamnă peste 637 de milioane de lei, pentru dezvoltare. Ca proporție, pentru transport se alocă 28,2%, 16,8% pentru învățământ, 15,59% pentru locuințe și dezvoltare publică, 9,72% pentru combustibil și energie, 7,29% pentru lucrări de recreere, 7,2% pentru protecția mediului. Pentru asistență socială se alocă 4,9%, pentru autorități executive - 4,08%, acțiuni economice - 2,93%, acțiuni ordine publică - 1,6%, datoria publică - 0,87%, sănătate - 0,7%, servicii comunitare - 0,68%, alte acțiuni - 0,16%.

Și în acest an de la bugetul local se vor aloca bani pentru sport, culte și cultură, precum și pentru Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, având în vedere că locuitorii municipiului Suceava se adresează acestei unități spitalicești, în absența unui spital municipal. Astfel, 11,4 milioane de lei se vor aloca pentru sport, din care 4 milioane de lei la handbal masculin, la care se vor adăuga sumele pentru echipa de juniori; 1,5 milioane de lei pentru fotbal; 6,5 milioane de lei pentru culte și 2,3 milioane de lei pentru cultură. Pentru Spitalul Județean Clinic de Urgență municipalitatea va finanța achiziția unui aparat de radiologie digitală pentru secția Pneumologie. Aparatul costă 1,719 milioane de lei și primăria îl va finanța în totalitate.

Termenul pentru aprobarea bugetului local este 12 februarie, dar primarul Lungu speră să fie aprobat în data de 8 februarie, dar asta în condițiile în care guvernul va adopta hotărârea prin care administrațiile locale primesc compensațiile pentru sumele pe care le-au pierdut din impozitul pe venit, în urma schimbării legislației. Municipiul Suceava a pierdut 43 de milioane de lei, adică aproape 10 milioane de euro. „Guvernul a promis că despăgubește toată suma de 43 de milioane de lei, dar pe perioada întregului an calendaristic. În prima fază vor fi de 66% din sumă”, a mai spus Ion Lungu.