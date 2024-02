Craiova doamnei Rotaru

În decembrie 2022, un anume domn Mihai Rotaru (un agricultor de o hărnicie ieşită din comun, din moment ce afacerile din acest domeniu i-au adus o avere atât de mare încât şi-a permis să devină acţionar principal la o echipă importantă din fotbalul românesc, Universitatea Craiova) anunţacă se retrage din fotbal şi că lasă locul cui o vrea să continue să investească la U. Craiova. În numai 7 luni, dl Rotaru s-a reorientat în aşa un hal, încât nu numai că nu a renunţat la fotbal şi la echipa în cauză, ci a învestit, zice el, 17 milioane de euroi în aceasta, simultan gonindu-l pe preşedintele de atunci, Sorin Cîrțu, şi instalându-se el însuşi pe fotoliul de unde emite fel de fel de bazaconii, vădind o cunoaştere a fotbalului cam la nivelul altui nepricopsit, Burleanu, de unde mi-a şi încolţit ideea că într-o bună zi (bună pe dracu'!, dar aşa e vorba) am putea să ne trezim cu acest Rotaru chiar preş. la FRF, fără să ne mire câtuşi de puţin. De cele 17 milioane presupus investite, nu ştiu ce s-o fi achiziţionat, că antrenori şi fotbalişti nu prea se văd. Prestaţiile Craiovei ăsteia sunt din ce în ce mai subţiri, adesea comice, până şi fotbalişti pe care ne-am obişnuit să-i considerăm buni, unii chiar de Naţională, prăbuşindu-se efectiv într-o mediocritate jenantă. Etalonul în această direcţie (adică lipsa de direcţie!) este numitul Mitriță, pentru care lehamitea pare cuvântul de ordine: joacă de parcă îl ameninţă cineva cu pistolul, dăîn minge doar ca să scape de ea, iar în interviurile de la final de meci se împiedică în puţinele cuvinte din vocabularul propriu mai rău decât de minge pe gazon. Citind despre ce-i acolo pe nişte pagini online, am avut şi o vagă explicaţie: echipa este de fapt a doamnei Irina Alexandrina Rotaru, acţionar majoritar prin intermediul firmelor deţinute de dânsa (mai ales din domeniul energiei), aşa că e logic să nu se prea priceapă. Nu cred că e vorba de spălare de bani ori de evaziune fiscală, că am fi aflat de interesul DNA pentru ce-i acolo. Un lucru e clar: Craiova doamnei acţionar Rotaru e clar inferioară celei a fostului puşcăriaş Mititelu.