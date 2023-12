PRO SĂNĂTATE

Când vă uitați la inelele unui copac, puteți vedea o cantitate mare de informații de decodat. Vedeți o amprentă vizuală a anilor care au trecut și diferențele pe care fiecare anotimp le-a adus. Vedeți perioadele marcate de greutăți, provocări, lipsa apei, dar și momentele frumoase. Privind înapoi în timp, inelele unui copac se constituie într-un almanah interesant care face trimitere către istoria formei de viață din fața noastră.

Gândiți-vă la timpul vostru pe această planetă în acest context astăzi. Dacă ați avea inele concentrice care marchează anii pe care i-ați trăit, cum ar arăta acestea? Gândiți-vă la perioadele dificile prin care ați trecut. Ce semne au lăsat ele? Ați avut câțiva ani stresanți, care v-au afectat în mod deosebit? Ce spuneți de problemele de sănătate pe care a trebuit să le depășiți? Deși am trecut prin experiențe diferite, impactul acestora a rămas însemnat undeva în celulele noastre, ca și cum acestea ar fi un almanah asemănător inelelor de copac.

Uitați-vă în oglindă și observați semnele pe care le aveți. Au apărut în vremuri bune sau în vremuri rele? Ați interacționat mult timp cu elementele din natură sau nu ați avut ocazia să faceți acest lucru atât de mult pe cât v-ar plăcea? Ați avut cicatrici sau părți alte corpului vătămate de-a lungul timpului?

Putem face un calcul asupra vieții noastre și vom trece în revistă acei ani care au avut cel mai mare impact asupra noastră. Parcurgeți evenimentele în ordine cronologică și notați acei ani sau perioadele care au avut o importanță crescută. Puteți începe din prezent înapoi în trecut și apoi să o luați de la naștere înapoi spre prezent. Astfel, puteți să vă reamintiți mai multe lucruri și să le categorisiți. Concentrați-vă asupra chestiunilor importante, adică a acelor urme pe care le vedeți în inelele copacilor cu vârsta de o sută de ani. Acum să ne gândim la cum vă trăiți viața în prezent. Vă îndreptați spre o altă situație, care se va lăsa cu urmări neplăcute? Sunteți într-o perioadă bună sau într-una dificilă?

Acest exercițiu ne ajută să dobândim o perspectivă extinsă asupra vieții. Suntem cu toții niște copaci care la un moment dat vor cădea. Ce se va afla scris atunci în dosarul nostru biologic? La o scară mai largă, exercițiul constă în a trage concluziile adecvate din lecțiile primite în trecut și a naviga în viață cu ceva mai multă eleganță. Marile lovituri pe care le primim lasă urme adânci asupra noastră. Expunerea la prea multe „ierni” dificile ne poate și tempera, dar, în același timp, ne poate și consuma prea repede forța vitală.

Cum vă puteți ajusta creșterea astfel încât să echilibrați aceste tendințe? Care este viziunea voastră pe termen lung? Ați început deja să vă faceți un plan pentru viitor? Anxietatea vine din faptul că nu suntem siguri în legătură cu viitorul. Astăzi, gândiți-vă la ce puteți face pentru a vă găsi liniștea în legătură cu acest aspect. Puteți realoca niște fonduri pentru o investiție de „vreme rea”? Vă puteți schimba stilul de viață dacă acesta nu vă mai este util pe termen lung? Vedeți unde ați putea întâmpina o situație dificilă în traiectoria voastră viitoare și faceți astăzi niște mici schimbări ca să o evitați.

Iar acum la finalul articolului vă propunem un mic exercițiu de intrare în rezonanță cu energia copacilor pe care îl învață participanții în taberele de vară organizate de noi la munte. Acest exercițiu vă poate reface energia în câteva minute, vă poate ameliora o gamă largă de dezechilibre emoționale și fizice și vă poate iniția în arta de a simți energiile cu mâna.

Stăm în picioare, lângă copac, cu spatele la el. Ne poziționăm foarte aproape de trunchi, spunem o rugăciune care ne înalță sufletește, îndoim mâna stângă și o ducem la spate, până când atingem cu exteriorul palmei, zona corespunzătoare, cu aproximație, zonei centrului pieptului. Interiorul palmei (inima palmei) trebuie să fie orientat spre exterior. În această poziție, suntem cu spatele la copac, sprijinit de el. Între copac și spate se află interpusă palma noastră stângă, ce atinge cu partea ei interioară, scoarța. Partea exterioară a palmei atinge, respectiv, spatele. Palma dreaptă trebuie poziționată în acel moment, cu interiorul palmei (inima palmei) pe zona corespunzătoare centrului pieptului, atingând pieptul. Astfel, rezemați de copac, ne relaxăm profund fiecare parte a corpului și golim mintea de gânduri pentru câteva minute. Încercăm să percepem la nivel mental și emoțional o contopire între noi și arbore, ca și cum am forma cu acesta o singură ființă. Ne imaginăm că, la fiecare respirație a noastră, copacul respiră la unison. La final spunem o rugăciune care ne înalță sufletește și revenim la activitățile zilnice. Dacă aplicăm toate instrucțiunile corect, chiar de la primele încercări vom percepe o senzație de relaxare și liniște profundă. Mintea se va goli de gânduri, energia va crește și senzația de fundal va fi una de contopire și armonie cu arborele, cu natura. Experimentăm această tehnică cu diferite tipuri de copaci: pini, molizi, brazi, arțari, stejari, sălcii, mesteceni, plopi etc. Stările percepute și energia vor fi diferite ca nuanță și intensitate, ceea ce ne va revela informații interesante și folositoare, despre particularitățile arborelui respectiv, informații pe care, cu puțină imaginație, le putem utiliza în procesul de autovindecare sub îndrumarea unui terapeut.

Această tehnică a fost utilizată cu succes, din timpuri străvechi, de către dacii care trăiau pe aceste meleaguri, pentru deconectare de la situații stresante, pentru purificare și energizate. Aceștia considerau natura cel mai bun vindecător și prieten. Acum, cu atât mai mult, este necesar să avem grijă de echilibrul nostru interior, care este din ce în ce mai greu de păstrat, datorită stresului și problemelor zilnice.

