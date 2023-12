Anchetă în derulare

Schema mitei care se lua la Spitalul Județean Botoșani pentru angajările în sistem este descrisă de procurorii DNA drept o adevărată caracatiță. Nu mai puțin de 25 de persoane au fost aduse la audieri, după perchezițiile care au avut loc miercuri și care au vizat 92 de locații, printre care Spitalul Județean Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, Primăria Săveni și sediul PSD Botoșani.

Surse din rândul anchetatorilor spun că mita care se percepea pentru angajarea la Spitalul Județean Botoșani a crescut de la an la an. Pentru un post de asistent, de exemplu, în cursul anului 2020 se plăteau 8.000 de euro, pentru ca acum să ajungă la 15.000 de euro. Un post de îngrijitor, muncitor sau brancardier se cumpăra cu 2.000 până la 5.000 de euro. Sumele remise variau în funcție de mai mulți factori, iar unul era legat de numărul de intermediari care participau la acest mecanism. Pentru a documenta totul, procurorii DNA Suceava au efectuat 92 de percheziții. Una dintre acestea a avut loc și la locuința Doinei Federovici, președinta Consiliului Județean Botoșani, dar și a PSD Botoșani. Aceasta a declarat că nu are nimic de ascuns și că nu are nici o implicare în acest caz de corupție.

În după-amiaza zilei de miercuri, la sediul DNA Suceava au fost aduse pentru audieri mai multe persoane, inclusiv funcționari publici. În funcție de probele pe care anchetatorii le au, se va dispune și reținerea pentru 24 de ore a unora dintre suspecți, urmând să se decidă dacă ulterior se va solicita și emiterea unor mandate de arestare.

Ancheta demarată de procurorii DNA Suceava este una de amploare și vizează fapte comise în perioada 2018-2023.