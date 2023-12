Joi, 14 Decembrie 2023 (12:24:00)

Primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, s-a înscris în PNL Suceava. Alexandru Hurjui a fost ales primar în Broșteni din partea Pro România, iar anunțul cu privire la înscrierea în PNL a fost făcut în cursul zilei de joi.

Hurjui a precizat că a luat această decizie având în vedere sprijinul primit de orașul Broșteni din partea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și a deputatului liberal din zona de munte a județului, Angelica Fădor. „În cei aproape trei ani am reușit să implementăm în Broșteni proiecte extrem de importante și necesare în oraș. Toate aceste proiecte, fie că e vorba de investiții, dotări sau diverse achiziții, le-am realizat alături de echipa din primărie, cu sprijinul consilierilor locali însă, fără sprijinul foarte puternic al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și al parlamentarului de zonă, doamna deputat Angelica Fădor, multe dintre aceste lucrări erau aproape imposibil de realizat. Este un moment de recunoștință și mulțumire pentru sprijinul necondiționat oferit de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care este un lider ce a demonstrat constant devotamentul pentru progresul și dezvoltarea comunității noastre”, a spus Alexandru Hurjui. El s-a declarat onorat de invitația de a se alătura echipei PNL din județul Suceava. Primarul din Broșteni a precizat că în urma discuției cu liderii liberali suceveni, la alegerile locale de anul viitor va candida pentru un nou mandat de primar din partea PNL. „Este o responsabilitate pe care o accept cu inima deschisă, conștient fiind de importanța deciziilor pe care le vom lua împreună. în beneficiul orașului. În calitate de primar al orașului Broșteni, consider că este esențial să continuăm pe drumul început și să asigurăm continuitatea pentru dezvoltarea locală. Orașul Broșteni nostru are nevoie de stabilitate și coerență pentru a progresa și pentru a aduce beneficii durabile comunității”, a mai spus Hurjui.

El s-a declarat convins că având sprijinul Consiliului Județean Suceava și al liberalilor suceveni va putea să finalizeze cele 17 proiecte majore de investiții aflate în diferite stadii de implementare în acest.