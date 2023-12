Ideal.Viața sexuală echilibrată e atunci când ea nu vrea, dar nici ție nu-ți trebuie...

Destin.”Noi ne iubim în paturi de-mprumut:/Pe-o canapea îngustă, fără pernă,/Crezând că aventura de-un minut/Devine lesne "dragoste eternă".//Noi ne iubim pe scenă, -ntr-un decor:/Pe-un sac - umplut cu paie - dintr-o piesă/Eu par un ceas truver rătăcitor,/Tu ești o oră magica prințesă.//Sperăm cu disperare amândoi/Că ni-e de-ajuns o-mbrățișare-n fugă/Și că statutul nostru de eroi/Nu poate-apoteoza să-i distrugă.//Noi ne iubim visându-ne-n secret/Perechea pasionată și celebră/Trăind în moarte, fără de regret,/Un scurt si iluzoriu act de febră.//Noi ne iubim...dar cuplu consacrat,/Culcat calm, în culcuș fără alarme,/Am deveni doar într-un simplu pat/În care-am învăța cum se și doarme.” (Romulus Vulpescu). Dietă (și divorț). “ - Zilnic am implorat pe nevastă-mea să înceteze stupida şi atât de dăunătoare cură de slăbire, povestește cofetarul Gaston Ledonier într-un proces de divorţ care amuză nespus societatea pariziană. I-am spus că mie nu-mi plac femeile slabe, iar soţia trebue să placă în primul rând soţului. D-na Féréoline Ledonier, o fiinţă eterică, într-o toaletă cât se poate de rafinată, susţine în instanţă că în epoca liniei zvelte, ea nu se poate înfăţişa ca o figură de Rubens. Dl. Ledonier mai susţine că pentru un cofetar cura de slăbire a nevestei înseamnă o periclitare a negoțului. - Soţia mea e nostimă şi elegantă, după cum vă puteţi convinge, spune el. Când nu era încă atât de slabă, părea mult mai nostimă şi şedea la casă. Cofetăria noastră e localul de întâlnire a unui public monden şi multe cliente sunt prietene personale ale nevestei mele. Pe când înainte vreme nevastă-mea era o atracție a cofetăriei, când trona înfloritoare şi durdulie la casă, în ultimul an am trecut prin adevărate chinuri de tortură când auzeam conversațiile ei cu clientele noastre. Doamnele se interesau, invidioase, cum devine atât de zveltă, iar ea povestea plină de mândrie că ia pilule de slăbire şi ţine o dietă strictă. Când era tachinată că în privinţa dietei desigur că mai trişează, fiind toată ziua într-o cofetărie cu atâtea lucruri bune, ea răspundea indignată: „Întâi de toate, e ştiut că el, cofetarul, n-are poftă de prăjituri şi, în al doilea rând, e un lucru de la sine înţeles că nu mănânc dulciuri, deoarece vreau să-mi păstrez silueta. Doar n-am să mi-o stric cu torturi şi bezele”. Bineînţeles că nu e o reclamă pentru o cofetărie când însăşi soţia proprietarului vorbește astfel. Am rugat pe nevastă-mea, dacă vrea numaidecât să slăbească, s-o facă în mod discret, fără propagandă verbală dăunătoare afacerilor. În ultimul timp căsnicia noastră a devenit intolerabilă. Soţia mea nici nu mai dădea pe la prăvălie; nu mai e decât siluetă şi atâta tot. Eu unul nu mai pot răbda. Dezbaterile au luat o întorsătură neașteptată prin aceea că doamna Férceline a declarat deodată că e de acord cu divorțul. - Dacă un bărbat nu-și iubește femeia decât atâta vreme cât e grasă, nu e dragoste adevărată. M-am săturat și eu de această căsnicie”. ( Dimineaţa, 25 octombrie 1936).

Înghețată.Inventarea înghețatei de fructe pe băț. Înghețata pe băț preparată din suc de fructe a fost inventată în 1905 de un copil de 11 ani, care a ținut ideea secretă timp de alți 18 ani. Frank Epperson, inventatorul, a uitat într-o seară pe veranda casei un vas care conținea apă, concentrat de suc și un băț. Temperatura din San Francisco a atins în acea noapte un record negativ, iar baiețelul a descoperit a doua zi că sucul înghețase în jurul bățului, formând un desert delicios. Frank a patentat descoperirea abia după 18 ani.

Cocos.Utilizarea apei din nuca de cocos. În cazuri de urgență, apa conținută de nuca de cocos poate fi folosită ca plasmă pentru persoanele ce au probleme sangvine. Apa din nucile de cocos – care nu trebuie confundată cu laptele acestora – este sterilă și are nivelul optim de ph. Poezioară. Să cităm şi o poezioară: "Din bucatele gustoase/ să serviţi cu-nţelepciune/ Ca să nu ştie consoarta/ cât vi s-au părut de bune". Există şi un articol hazliu despre neplăcerile pe care ni le provoacă grăsanii: rup scaunele şi slăbesc fotoliile, sunt grozavi de stângaci, sunt pofticioşi (rău de pofticioşi), sunt plini de manii și de fixuri.” (Almanahul revistei ”Steaua”, 1989).

Ghiudem.”Pentru ghiudem avem nevoie de 2 kg carne de vacă, 400 g carne de porc, 50 g sare, 10 g piper, 2 g salpetru de Chile, 5 g zahăr, 10 g boia de ardei, 6 g ienibahar, 10 g chimion, un fir de cimbru, intestine subţiri de vită. Carnea se taie felii şi se pune într-un baiţ, preparat din apă, sare, piper, salpetru, zahăr, boia de ardei, ienibahar, chimion şi cimbru. După 24 de ore se scoate din baiţ, se trece prin maşina de tocat şi se lasă să stea la frigider 24 de ore. Se umplu intestinele, se lasă să se zvânte, se pun cârnaţii pe o masă, se acoperă cu funduri de lemn, pe care se pun greutăţi şi se lasă să stea astfel 24 de ore. Se pun la vânt să se usuce, iar după o zi se presează din nou şi se continuă operaţia şapte-opt zile. Se lasă apoi la aer ca să se usuce timp de o lună.” (Almanahul ”Steaua”, 1989).

Zahăr.” – E mai sănătos zahărul din sfeclă decât cel din trestie? – Sunt multe plante din care se face zahăr, printre care și trestia de zahăr. Zahărul din sfeclă are altă calitate față de zahărul din trestie, mai ales că trestia aceasta se aduce din Brazilia. Solul de acolo nu are același potențial cu solul de aici. Am umblat și eu prin multe țări și știu: niciun produs din vest, de la carnea de porc, de pasăre, ouă și așa mai de­parte, nu are calitatea, gustul și conținutul de nutrienți pe care îl au produsele din România. Dar ăștia suntem, ne-am vândut țara, ne-am vândut tot ce am avut.” (Teodor Aflat, fermier).

Țar.Nicolae al II-lea, ultimul țar rus, nu era un gurmand. În copilărie, țareviciul, copilul bolnav al țarului ucis de bolșevici, mânca micul dejun, prânzul și cina în conformitate cu rutina strictă a tatălui său. Copiii se așezau ultimii la masă. Nu aveau voie să zăbovească acolo: de îndată ce împăratul termina prânzul, masa se socotea terminată. Drept urmare, romanovilor juniori le era adesea foame. Ultimul împărat rus mânca întotdeauna terci și putea gusta un kalash (un fel de covrigi tradiționali) fierbinți, la cafeaua de dimineață. Înainte de o gustare de dimineață sau de prânz, își permitea câteva shot-uri de vodcă. Și când venea vorba de preparate calde, prefera carnea de vită sau peștele fiert, ori pelmeni, un soi de ”colțunași”. (Russia Beyond).

Catrina.Caterina de Medici. Puţini ştiu că ea a introdus pantofii cu toc, parfumul, chiloţii şi a învăţat să mănânce cu furculiţa pe cei de la curtea franceză. A introdus baletul la curte, culoarea neagră în caz de doliu, consultarea zodiacului şi a inventat un nou fel de a călări, pentru femei.