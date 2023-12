Servicii medicale

Centrele medicale de permanență sunt o alternativă viabilă de servicii medicale pentru probleme de sănătate care nu reprezintă urgențe, evitându-se astfel aglomerarea UPU și a compartimentelor de primiri urgențe din spitale. În județul Suceava au funcționat în acest an 5 astfel de centre: Hereditas, la Ipotești; Fântâna Mare; Obcinele Bucovinei; Cajvana și Bucovina Nord. De la 1 noiembrie a.c., centrul Obcinele Bucovinei s-a închis din cauză nu mai avea numărul necesar de medici (șapte), conform datelor transmise de Casa de Asigurări de Sănătate. Informațiile referitoare la decontarea serviciilor medicale prestate arată că din acest punct de vedere centrul de permanență Obcinele Bucovinei a fost în top atât în primele luni din acest an, cât și anul trecut. Astfel, în perioada ianuarie-noiembrie a.c., CAS a decontat acestui centru suma de 498.964,50 lei, cu cea mai mare sumă, de 52.368 lei, în luna ianuarie, iar anul trecut pentru serviciile prestate a primit de la CAS suma de 588.714 lei.

Pe locul doi este centrul de permanență Hereditas, de la Ipotești, cu o sumă de 488.590,50 de lei decontată în acest an și 573.780 lei anul trecut. Managerul Clinicii Hereditas, dr. Marian Melinte, a declarat că în primele 11 luni ale anului 2023 centrul de permanență a avut aproximativ 3.000 de pacienți și alți aproximativ 500 care s-au adresat unității medicale pentru tratamente injectabile și perfuzii. Dr. Melinte a afirmat că majoritatea pacienților sunt copii, cu sindroame febrile, viroze respiratorii și alte afecțiuni de sezon. Vârfurile de adresabilitate sunt în zilele de luni și în weekend, iar ca teritorialitate, pacienții sunt atât din municipiul Suceava și Ipotești, cât și din Bosanci, Dolhasca, Dumbrăveni și din localități mai îndepărtate, precum Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și chiar din județul vecin Botoșani. „Oamenii vin la noi mai ales cu copilași pentru că știu că la clinică avem și pediatrie și că, în funcție de patologie, pacientul poate fi distribuit imediat către alte specialități. Suntem singurul centru de permanență care funcționează pe lângă o clinică”, a precizat dr. Melinte.

Adresabilitate mare au și celelalte centre de permanență din județ. Centrului Bucovina Nord Casa de Sănătate i-a decontat în acest an suma de 423.543 lei și anul trecut, 536.101,5 lei; Centrului de permanență Fântâna Mare - 392.423 lei în acest an și 478.083,5 lei în anul 2022, iar centrului medical de permanență de la Cajvana - 393.324 lei în primele 10 luni din acest an și 474.375 lei anul trecut. În total, în acest an CAS Suceava a plătit centrelor de permanenţă din județ suma de 2.196.845 lei, iar anul trecut, suma de 2.651.054 lei.

Program și servicii medicale care pot fi furnizate

Programul de activitate al centrelor medicale de permanență este de luni până vineri între orele 15:00-8:00 și 24 de ore din 24 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Serviciile medicale care pot fi acordate pacienţilor în centrele de permanență constau în asistenţă medicală în afecţiuni acute şi urgenţe medico-chirurgicale (de cod verde, albastru și alb), în limitele competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice; trimitere la specialişti în vederea internării în afecţiunile acute şi pentru urgenţele medico-chirurgicale care depăşesc competenţele medicului de familie; administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa de urgenţă a centrului, administrarea de tratamente injectabile, inclusiv perfuzii; eliberarea unei adeverinţe medicale pentru pacient, cu care acesta se va prezenta ulterior la medicul de familie pentru prescrierea reţetei.

Printre afecțiunile medicale care pot fi rezolvate într-un centru de permanență se numără probleme de obstetrică-ginecologie, febră, probleme psiho-sociale, arsuri minore, traumatisme consecutive unor accidente rutiere și casnice, intoxicații la copii sau intoxicații cu alcool în cazul adulților, căderi, răni, leziuni chimice, agresiuni, cazuri de leșin, diabet, apoplexie, dureri, convulsii, insuficiență respiratorie etc.

Pacienții se pot adresa centrelor de permanență pentru urgenţe minore şi administrarea de tratamente injectabile în timpul nopţii, în weekenduri şi în timpul sărbătorilor legale, când nu sunt deschise cabinetele medicilor de familie. Rezolvarea urgențelor medicale încadrate la „cod verde”, „cod albastru” și „cod alb” ar putea degreva Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, s-ar reduce timpii de așteptare în UPU și în compartimentele de primiri urgențe ale celorlalte spitale din județ. Serviciile medicale în centrele de permanență sunt acordate gratuit pacienţilor, atât asiguraţi, cât şi neasiguraţi.

Menționăm că în județul Suceava funcționează și 5 unități de asistență medico- socială: la Broşteni, cu 40 de paturi; Mălini - 20 de paturi; Vicovu de Sus - 25 de paturi; Dumbrăveni - 25 de paturi și Zvoriştea - 25 de paturi. Prin unităţile de asistenţă medico-sociale se acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserție şi reinserție socială. Internarea în unităţile de asistență medico-socială se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice, în baza unei grile de evaluare medico-socială a persoanei.