„Vibrații estetice”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava găzduiește în aceste zile expoziția personală de grafică și pictură semnată de artistul Sebastian Rațiu, „Vibrații estetice”, expoziție ce a fost vernisată pe 5 decembrie 2023, în prezența unui public numeros.

Joi, 7 decembrie

Concertul de colinde „Astă seară ce-a trecut”, susținut de „Plăieșii” din Chișinău

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 19:00, spectacolul de colinde și cântece de voie bună intitulat „Astă seară ce-a trecut”, susținut de „Plăieșii” din Chișinău. Bilete se pot achiziționa online (www.plaiesii.md , Info +4 0748 972 440) și de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava (preț bilete: 160 de lei, 130 de lei sau 100 de lei, în funcție de așezarea în sală).

Seara de Poezie 4 (serie nouă), organizată în Palo Santo Shop, Bar și Coffee Hub

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar și Coffee Hub, în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și Editura Castrum de Thymes, organizează joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 18.30, Seara de Poezie 4 (serie nouă), organizată în Palo Santo Shop, Bar și Coffee Hub (Suceava, strada Bistriței 8, cartier Obcini). Invitații ediției sunt poetul Ioan Caulea și poeta Adela Șulea. Moderatoare este poeta Alexia Plăcintă.

Lansare de carte, la USV

Joi, 7 decembrie, la ora 16:00, lansarea celei de-a treia ediții Shakespeare-Opere Complete (vol. I-XVI) în limba română, la Sala de lectură a Bibliotecii USV, Corp E.



Vineri, 8 decembrie

Expoziția de fotografie „Refugiu”, la Câmpulung Moldovenesc

La Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri, 8 decembrie, la ora 18:00, vernisajul expoziției de fotografie „Refugiu”, realizată de fotograful câmpulungean Mihnea Tăutu.

Conferință, la Teatrul „Matei Vișniec”

În perioada 7-8 decembrie, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de Biblioteca USV și Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, vă invită la evenimentul intitulat "400 de ani de opere complete - de la prima ediție In Folio a operei lui Shakespeare, la noua traducere în limba română".

Spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” găzduiește vineri, 8 decembrie, la ora 11:00, Conferința „După 400 de ani. Importanța primei ediții In Folio asupra editărilor, traducerilor și reprezentărilor ulterioare ale pieselor lui Shakespeare".

Conferința „Shakespeare: Translation, Adaptation, Performance”, la Sala Senatului USV,

Vineri, la ora 16:00, Conferința „Shakespeare: Translation, Adaptation, Performance”, la Sala Senatului USV, Corp A, dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specializările cu limba engleză din USV, susținută de prof.univ.dr. Nicoleta Cinpoeș.

”Lights of hope” - Spectacol caritabil de Crăciun al Colegiului „Petru Rareș”, pentru Serena Fritelli

Ca în fiecare an, în apropierea sărbătorilor de iarnă, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava organizează spectacolul caritabil “Lights of Hope”, pentru a aprinde scânteia sărbătorilor în sufletele sucevenilor. „Această tradiție, îndrăgită de comunitatea liceului, devine un moment așteptat cu nerăbdare în fiecare an și aduce în prim-plan, de data aceasta, povestea înduioșătoare a <Fetiței cu chibrituri>, de Hans Christian Andersen”, menționează organizatorii. „Lights of Hope” nu este doar un spectacol, ci și o oportunitate și un gest de solidaritate pentru a sprijini o cauză nobilă. Fondurile adunate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către eleva din clasa a VII-a A a colegiului Serena Fritelli, aflată într-o situație medicală delicată.

Duminică, 10 decembrie

Concert de colinde, la Parohia „Sf. Dumitru” Suceava

Parohia „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava organizează duminică, 10 decembrie 2023, de la ora 18:00, în incinta bisericii, un Concert de colinde la care intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Vor concerta Corala Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Corala Seminarului Teologic „Sf. Mitropolit Dosoftei” (dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu), Grupul de muzică tradițională al Palatului Copiilor Suceava, coordonator prof. Daniel Aneculaiesei.

Marți, 12 decembrie

Biblioteca Bucovinei „I G. Sbiera” Suceava, „100 de ani în slujba cărții și a culturii”

Biblioteca Bucovinei „I G. Sbiera” Suceava (1923 – 2023) organizează marți, 12 decembrie 2023, la ora 11:00, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, evenimentul cultural „100 de ani în slujba cărții și a culturii”. Publicul va putea admira o expoziție de fotografie: „Biblioteca publică a Sucevei - 100”, realizată de artistul fotograf Dimitrie Balint, după care va fi lansat volumul Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” – Studiu monografic, autor Simona Teodora Ienache. Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. Olimpia Mitric, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu. Va urma un recital de pian: Maja Hrițcu. Invitatul special al evenimentului este prof. univ. dr. Adrian Cioroianu. În program este cuprins și un moment festiv, acordarea Diplomei aniversare Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava - 100.

Miercuri, 13 decembrie

Lansarea volumului „Ghetoul poeziei”, semnat de clujeanca Larisa-Cristina Calo

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, Sala de Artă „Elena Greculesi”, va avea loc miercuri, 13 decembrie 2023, de la ora 17:00, lansarea volumului „Ghetoul poeziei”, semnat de clujeanca Larisa-Cristina Calo. Coperta și ilustrațiile: Harcea Pacea. Prezintă: dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni; Neculai Roșca, jurnalist și scriitor. Moderator: dr. Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G Sbiera” Suceava.