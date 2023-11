Inconștiență plătită scump

Judecătoria Suceava a dat recent sentința într-un dosar de ucidere din culpă cu circumstanțe agravante, inculpatul – un șofer în stare avansată de ebrietate - fiind condamnat pentru trei infracțiuni.

Autorul accidentului a plecat la drum, la volan, alături de câțiva colegi de serviciu, și, deși era ora 7.00 dimineața, era în stare avansată de ebrietate. Mașina condusă de șoferul băut s-a răsturnat pe un teren agricol în jur de 60 de metri, un indiciu clar al faptului că șoferul a mai și combinat alcoolul cu viteza.

Conform sentinței instanței de fond, care nu este definitivă, autorul accidentului are de ispășit 3 ani și 7 luni de închisoare, în regim de executare.

Accidentul cu final tragic s-a produs în mai 2021, pe raza județului Suceava, dar aproape de limita cu Botoșani.

Din cercetările poliției a rezultat că Dumitru Albotă, în vârstă de 42 de ani, din comuna Cristești, județul Botoșani, se deplasa dinspre localitatea de domiciliu cu un autoturism Dacia și, intrat pe DJ 208C, Liteni-Vulturești-Hârtop, la 200 de metri de la pătrunderea pe raza județului Suceava, a intrat cu viteză într-o curbă ușoară la stânga, pierzând controlul asupra mașinii. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat repetat, pe o distanță de aproximativ 60 metri, pe terenurile agricole din dreapta drumului.

În mașină erau în total patru bărbați, care veneau la muncă spre Suceava.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că bărbatul de la volan era în stare avansată de ebrietate. Conducătorul auto a putut fi testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,26 mg/litru alcool în aerul expirat.

Ulterior, acestuia i s-au recoltat probe biologice de sânge care au confirmat alcoolemia mare.

Doi dintre pasagerii din mașina care s-a răsturnat au fost răniți grav, iar unul dintre ei a decedat la spital.

Așa s-a ajuns la încadrarea faptei la ucidere din culpă. Mai mult, și al doilea bărbat ajuns la spital a suferit leziuni grave, fiind parte vătămată în proces.

În aceste condiții, Dumitru Albotă a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Conform sentinței Judecătoriei Suceava, inculpatul a primit 2 ani și 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, 1 an și 6 luni pentru vătămare corporală din culpă și 1 an și 9 luni pentru conducere sub influența alcoolului.

În urma contopirii și a aplicări sporului judecătorii suceveni au aplicat pedeapsa finală de 3 ani și 7 luni de închisoare.