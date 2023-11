Premieră

O expoziție interactivă de instrumente muzicale și sonorități din peste 15 țări - „The Musical Man”, inițiată de Asociația ESCU, poate fi vizitată în centrul comercial Shopping City Suceava, până pe 15 noiembrie 2023, zilnic, între orele 09.00-21.00.

Accesul este gratuit.

În toamna acestui an, sunteți invitați să descoperiți, înconjurați de note muzicale, de portative și instrumente autentice, o parte din istoria și evoluția culturii muzicale din jurul lumii. Expoziția “The Musical Man” aduce, în premieră în România, zeci de instrumente și coloane sonore unice, completate de butaforii, de instalații și zone muzicale interactive pentru toate vârstele și elemente de decor originale, importate din peste 15 țări: din Europa și până în îndepărtatul Orient, din Africa și până în Americi. Acestea vor fi expuse ca parte a unui concept curatorial mai larg, care îmbină arta muzicală clasică cu cele mai ingenioase instalații muzicale, gândite să informeze și să distreze deopotrivă publicul, într-un spațiu neconvențional, care vă va provoca să ascultați și un alt fel de muzică, cu care nu vă întâlniți în fiecare zi. Expoziția este un side-project al festivalului World Experience, cunoscut anterior ca Festivalul Ambasadelor.

Imaginată ca o călătorie a omului în jurul lumii, chiar în propriul oraș, expoziția le propune vizitatorilor să descopere cum sună viața pe cele șapte continente. Instrumente muzicale autentice, aduse din toate colțurile lumii – cu ajutorul misiunilor diplomatice acreditate la București, al muzicienilor și al colecționarilor privați - sunt prezentate, alături de zeci de costume și obiecte tradiționale din țările partenere, completate de panouri informative și de elemente de recuzită, care recreează estetic și senzorial atmosfera plină de viață și de culoare din savanele africane, spiritul comunității din triburile amerindienilor, energia ceremoniilor tradiționale din lumea musulmană și spiritualitatea ritualurilor budiste din templele asiatice.

“Ne-am dorit ca The Musical Man să fie o experiență de călătorie în sine pentru miile de vizitatori care ne vor călca pragul în lunile următoare. Publicul vizitator va avea ocazia să descopere fascinantul stil Word Music authentic, așa că aplecați-vă urechea și intrați într-o lume muzicală a spiritualității, a sonorităților arhaice și a ritmurilor modern, într-un efort cultural ce va demonstra că muzica este o forță care ne ajută să înțelegem alte culturi și să comunicăm dincolo de bariera cuvintelor. The Musical Man este despre toate acestea și nu numai. Este un proiect la care ținem extrem de mult și pe care sperăm ca publicul să-l primească cu brațele deschise pentru că are câte puțin din fiecare: culoare, viață, energie, ritm, interactivitate, digitalizare și aduce cu sine poate cel mai important mesaj pentru societatea noastră – simțim viața și muzica la fel, indiferent de culoarea pielii, de religie sau de identitatea culturală a fiecăruia dintre noi”.

Dincolo de experiența expozițională propriu-zisă, imaginată pentru întreaga familie, organizatorii au gândit și o serie de jocuri destinate celor mai mici dintre muzicieni. Aceștia vor fi invitați să-și dea frâu liber imaginației și să-și încânte părinții cu propriile creații muzicale, în timp ce vor învăța cum să confecționeze instrumente muzicale din diferite materiale neconvenționale, multe dintre ele de uz casnic, alături de o zonă de exersare a spiritului artistic muzical cu instrumente clasice, plus tablete digitale cu jocuri muzicale și o hartă a lumii reimaginată după sonorități.

The Musical Man este un omagiu al moștenirii muzicale globale, al patrimoniului universal și o lecție altfel despre lucrurile care ne unesc, despre toleranță și egalitatea dintre popoarele lumii, despre identitatea celuilalt și forța muzicii de a ne aduce mai aproape unii de alții, de a ne conecta și de a ne demonstra cât de ușor putem comunica fără cuvinte, folosindu-ne la schimb de sunetele naturii și de ritmurile popoarelor lumii. Expoziția depune toate eforturile pentru a crea un dialog între Est și Vest și pentru a promova moștenirea muzicală a diverselor zone geografice, devenind astfel o platformă de diplomație culturală care vrea să încurajeze ascultarea “celuilalt”, printr-un conținut cultural și artistic ce aduce în discuție universalitatea muzicii.

Parteneri expoziționali: Balașa Percussion, Jepun Bali, Muzeul Jucăriilor, Universitatea de Muzică București, ambasade străine cu reprezentanță în România.