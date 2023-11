Oferte

Oferta turistică a județului Suceava este promovată, la finalul acestei săptămâni, în cadrul Târgului de Turism al României care are loc la Romexpo, în București. Județul Suceava participă la ediția de anul acesta a târgului cu oferta reunită în cadrul Organizației Regionale de Management al Destinației Bucovina. Prezent la Târgul de Turism al Bucovinei, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a precizat că standul Bucovinei s-a bucurat de un interes deosebit din partea publicului, specialiștilor și oficialităților, fiind vizitat de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea. „Un subiect aparte de discuții l-a constituit diseminarea rolului pe care îl are începând din acest an OMD-ul regional Bucovina în promovarea Stațiunii turistice Bucovina”, a precizat Niculai Barbă. El a arătat că în cadrul standului județului Suceava, cei interesați pot să descopere tradițiile și obiceiurile de iarnă, gastronomia, ofertele pentru Crăciun și Revelion, precum și celelalte tipuri de turism.

De asemenea, ruta cultural turistică „Mihai Eminescu - o cultură, o rută”, propusă de Consiliul Județean Suceava, împreună cu municipiile Botoșani și Iași, a fost omologată în cadrul ediției de toamnă din acest an a Târgului de Turism al României.