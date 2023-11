Sesiune de shopping

„Vânătorii” de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege, pentru că Iulius Mall Suceava a pregătit reduceri de până la 70% la o gamă extinsă de produse din categoriile îmbrăcăminte și încălțăminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, telefonie mobilă și accesorii, articole pentru copii și entertainment, mâncare, servicii și, bineînțeles, electronice și electrocasnice.

„Vino la Terranova, Sport Vision, Sizeer, CCC, Intersport, Kenvelo, Various Brands, Janette, Valerio Studio, Nissa sau C&A pentru că te așteaptă reduceri de până la 70% la o selecție de articole. Sigur vei avea nevoie de ținute pentru seri relaxante de sărbători la cabană, de look-uri pentru petrecerile glam de Revelion sau de o achiziție must-have pentru întâlnirile memorabile de sfârșit de an. Și cum nicio ținută nu e completă fără accesoriile potrivite, Meli Melo afișează 20% reducere la toate produsele, iar tu poți găsi de la bijuterii cu forme inspirate de natură și până la produse de sezon. Explorează tărâmurile îndepărtate ale Orientului și definește-ți ritualul de îngrijire cu esențele și formulele produselor de la Sephora, Cupio, O’juvi, Orient Line, Mondo Kosmetik, Nala, Emper Parfumes, my Geisha și the Makeup Shop, pentru că vei găsi promoții și reduceri de până la 40%. La Xpert Beauty găsești reduceri de 70%, iar Secom are grijă de sănătatea ta și te răsplătește cu reduceri de până la 50%”, transmit reprezentanții Iulius Mall Suceava.

După o sesiune de shopping intensiv, cei mici și cei mari deopotrivă se pot bucura de promoții la mese delicioase la Mado sau Goody’s Burger House, iar Hopa Hopa și Strikers dau tonul distracției cu sesiuni de joacă gratuite.

Black Friday va avea loc și în următoarele weekenduri din această lună, iar pentru a vă bucura din plin de toate ofertele, Iulius Mall vă pune la dispoziție catalogul online.