Primele 10 transferuri ale lui Klopp la Liverpool

Dupa o perioada nefasta, Liverpool a revenit in elita fotbalului mondial datorita unei alegeri pe care a facut-o in urma cu 8 ani. Asadar, in 2015 sefii gruparii de pe Anfield Road il numeau pe banca tehnica pe germanul Jurgen Klopp.

El isi facuse un nume mare in antrenorat datorita perioadei de 7 ani pe care a petrecut-o ca tehnician al Borussiei Dortmund. Reuseste cu aceasta formatie sa se bata de la egal la egal cu Bayern Munchen si chiar a castigat si 2 titluri de campion in Bundesliga.

Pe langa aceste trofee, el mai are in palmares cu "galben-negri" o Cupa si o Supercupa a Germaniei. Dupa aceasta perioada buna, o alege asadar pe Liverpool. Aici trebuia sa construiasca o echipa, iar mai jos vei vedea care au fost primele transferuri pe care le-a facut.

1. Marko Grujic

Era perceput ca o mare speranta la momentul la care a fost adus de la Steaua Rosie Belgrad in schimbul sumei de 7 milioane de euro. Dupa ce a sosit pe Anfield a fost imprumutat rand pe rand la Cardiff, Hertha Berlin si FC Porto, el fiind si acum la "Dragoni", care au platit pentru el 10 milioane de euro.

2. Steven Caulker

Probabil unul dintre cele mai ciudate transferuri facute nu doar de Klopp, ci de Liverpool in general. Vine sub forma de imprumut de la QPR si desi postul sau era de fundas central, a fost folosit mai mult ca atacant. Dupa reintoarcerea la QPR el a mai jucat in Scotia si Turcia, iar acum este liber de contract.

3. Kamil Grabara

Goalkeeper-ul polonez era transferat in 2016 de la Ruch Chorzow pe cand avea doar 17. Joaca pentru echipele de tineret si este mai apoi imprumutat la Aarhus si Huddersfield, fiind in cele din urma cedat la Copenhaga pentru 6,2 milioane de euro. Va merge in vara lui 2024 la Wolfsburg care a platit pentru el 13,5 milioane de euro.

4. Loris Karius

Klopp il aduce pe acest portar german de la Mainz pentru 6,2 milioane de euro, el ramanand celebru pentru prestatia slaba din finala UCL din 2018. Dupa imprumuturi la Besiktas si Union Berlin ajunge unde este acum, la Newcastle, liber de contract.

5. Sadio Mane

Acesta este primul transfer de top facut de Klopp, el fiind facut de la Southampton pentru 41,2 milioane de euro. Timp de 6 ani a jucat pentru Liverpool, fiind cedat in 2022 la Bayern Munchen pentru 32 de milioane de euro, iar acum este in Arabia Saudita la Al-Nassr care l-a cumparat cu 30 de milioane de euro. A castigat cu "Cormoranii" urmatoarele trofee:

1 x Liga Campionilor

1 x Campionat Mondial al Cluburilor

1 x Supercupa Europei

1 x Premier League

1 x Cupa Angliei

1 x Cupa Ligii Angliei

6. Joel Matip

Il aduce liber de contract de la Schalke pe acest aparator nascut in Germania, dar cu origini cameruneze. A fost o decizie inteleapta pentru ca el evolueaza si in prezent pentru Liverpool, fiind deja la al 7-lea sezon pe Anfield. Formeaza in momentul de fata o pereche buna de fundasi centrali cu Virgil van Dijk.

7. Ragnar Klavan

Lumea fotbalului a fost foarte mirata atunci cand Jurgen Klopp l-a adus pe acest fundas eston de la Augsburg pentru 5 milioane de euro. Dupa 2 ani la Liverpool ajunge la Cagliari pentru 1,5 milioane de euro. Se intoarce mai apoi in tara natala la Paide, liber de contract, iar in aceasta vara a semnat cu o echipa tot de acolo, Kalev.

8. Alex Manninger

Nu stiu cata lume isi mai aduce aminte ca acest goalkeeper a fost in curtea lui Liverpool. El a sosit de la Augsburg, liber de contract, pe cand avea deja 39 de ani. Dupa doar un sezon a decis sa se retraga din fotbal, deci a stat putin pe Anfield.

9. Georginio Wijnaldum

A fost un transfer destul de bun, mijlocasul olandez fiind adus de la Newcastle in schimbul sumei de 27,5 milioane de euro. Dupa 5 sezoane glorioase pe Anfield pleaca liber de contract la PSG. Gruparea pariziana il imprumuta apoi la AS Roma si in cele din urma, in toamna acestui an, il cedeaza la sauditii de la Al-Ettifaq pentru 8 milioane de euro.

10. Mohamed Salah

Cu siguranta acesta este cel mai bun transfer pe care l-a facut Klopp de cand este la Liverpool. Egipteanul a fost adus in vara lui 2017 de la AS Roma pentru 42 de milioane de euro si a devenit un supergolgheter. A castigat multe trofee cu gruparea de pe Anfield Road pentru care evolueaza si in momentul de fata.