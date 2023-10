Este cunoscută importanța proiectelor de voluntariat în susținerea educației. Considerate a fi adevărate modalități prin care se poate construi un mediu şcolar adecvat învățării, proiectele de voluntariat inițiate și derulate în anul școlar 2022-2023 la Colegiul Tehnic Rădăuți au creat un credibil „spațiu educațional”, în care toţi elevii s-au simțit bineveniți, creându-se o cultură şcolară prietenoasă și atractivă.

Proiectul „Darul de lumină și de speranță” s-a dovedit a fi o reală sursă de implicare, de motivare și de stimulare a elevilor și profesorilor de la colegiul nostru în organizarea și desfășurarea unor importante activități vizând împlinirea faptelor bune,motivate permanent de dragostea de oameni și de rostul omeniei, de credința roditoare de căldură sufletească, sensibilitate, responsabilitate civică.

Activități precum: Dăruiește din timpul tău!Fii voluntar!; Săptămâna fructelor și legumelor donate; Ziua internațională a voluntariatului;Crăciunul – lecția credinței, iubirii, dăruirii. Târgul de Crăciun;Alinăm suferința; Mărțișoarele luminii și ale speranței. Târgul Mărțișorului; În Lumina Învierii.

Târgul de Paști;Voluntariat - școală a sufletului; Gala proiectelor educaționale de voluntariat „Sărbătorile cărții, credinței și binelui” au stat sub semnul unor importante lecții de viață și anume: lecția credinței, lecția iubirii de semeni, lecția binefacerii, lecția prieteniei, lecția bucuriei, lecția zâmbetului pe fețele bâtrânilor însingurați, copiilor abandonați, persoanelor bolnave, neajutorate – într-un cuvânt, lecția omeniei.

Implicând o organizare pe potriva numărului de voluntari – 510 elevi, 30 de cadre didactice – dar și a numărului de beneficiari – peste 430 de bătrâni, copii, persoane fără adăpost, azilanți – activitățile din cadrul Proiectului „Darul de lumină și de speranță” au fost apreciate la nivelul județului, obținând Premiul I și titlul de Laureat în cadrul Forumului proiectelor S.N.A.C. „Voluntariat și Educație” – etapa județeană.

Este de menționat faptul că acest important eveniment s-a desfășurat sub directa coordonare a doamnei inspector școlar Tatiana Vîntur - coordonator județean al Programului Național Strategia de Acțiune Comunitară în România (SNAC) – inspector cu o valoroasă expertiză în domeniul educației formale și nonformale.

De asemenea, se impune mențiunea următoare: în anul școlar 2022-2023, la nivelul județului s-au derulat 80 de proiecte SNAC, dintre care 40 au ajuns la evaluarea județeană și au fost prezente în cadrul Forumului „Voluntariat și Educație”. În aceste condiții, este cu atât mai valoros premiul obținut de către colegiul nostru, știut fiind faptul că s-au aplicat criterii solide de evaluare, de evidențiere și valorizare a impactului educațional, social și cultural al proiectelor de voluntariat, validându-se cele care au avut un grad sporit de implicare comunitară și de susținere a educației.

Urmare a premiului obținut la nivel județean, Colegiul Tehnic Rădăuți a reprezentat județul Suceava la Concursul Național al Proiectelor de Voluntariat – S.N.A.C. , care s-a desfășurat în perioada 5 – 8 octombrie 2023, în localitatea Pădureni, județul Covasna.

După cum suntem obișnuiți și după cum am fost permanent motivați de către doamna inspector școlar Tatiana Vîntur, am privit participarea noastră la etapa națională cu multă seriozitate și cu la fel de multă responsabilitate. Am făcut posibilă deplasarea cu un microbuz prin obținerea de sponsorizare, a unui număr de 6 elevi voluntari, însoțiți de coordonatoarea proiectului, prof. dr. Aurica Daneliuc, de directorul adjunct, d-na prof. Angela Popescu, și de prof. dr. Alina Coroliuc.

Ne-am prezentat la Pădureni, județul Covasna alături de toate celelalte județe din țară, având posibilitatea să cunoaștem preocupările colegilor din alte școli – liceale și gimnaziale -, asistând la prezentarea a 28 de proiecte, participând la discuții libere despre importanța voluntariatului, la întâlniri de lucru despre probleme și soluții în SNAC, la prezentarea unor direcții de acțiune pe viitor.

Important este de menționat faptul că doar județul Suceava a prezentat un proiect evaluat la nivel județean și premiat în cadrul unui Forum județean al proiectelor S.N.A.C., restul proiectelor prezentate la etapa națională de la Pădureni raportându-se doar la activități organizate și desfășurate la nivelul unităților școlare. În egală măsură, este de punctat și faptul că nu toate proiectele prezentate, printre care și cele premiate, au abordat tema voluntariatului, așa cum este cunoscută din Programului Național Strategia de Acțiune Comunitară în România (SNAC).

În urma evaluării la nivel național, Proiectul nostru „Darul de lumină și de speranță” a fost apreciat cu Mențiune. Desigur că așteptările noastre au fost altele, dar mențiunea obținută ne ambiționează să continuăm actul educației prin promovarea unor oportunități educative de voluntariat, care să contribuie la responsabilizarea elevilor, la săvârșirea unor repetabile și extinse lecții de omenie și de grijă față de semenii aflați în dificultate.

Nu este de trecut sub tăcere faptul că la Pădureni, județul Covasna, elevii voluntari ai Colegiului Tehnic Rădăuți s-au remarcat prin prezentarea impresiilor de voluntari în urma participării la Proiectul „Darul de lumină și de speranță”, prin intervențiile avute în ședințele de lucru, propunând activități concrete, printre care și organizarea, în data de 5 decembrie 2023, a Marșului național al voluntarului, ca o modalitate de promovare și de recunoaștere a importanței voluntariatului în comunitate.

Cei șase elevi: Daneliuc Teodora Izabela, Lupașcu Ștefana, Botezatu Robert (clasa a X-a D), Humeniuc Marius, Rusu Rareș, Negru Denis (clasa a X-a A) au dat un exemplu elocvent de spirit civic, de maturitate a gândirii și a acțiunii, de sensibilitate sufletească. Ne mândrim cu ei, așa cum ne mândrim cu toți elevii noștri care, prin participarea la activitățile de voluntariat, au înțeles că lumea poate fi așezată pe un făgaș mai bun atunci când investim energie și sentimente pentru a ajuta niște persoane mai puțin norocoase în viață.

Premiul I și titlul de Laureat la nivel județean, Mențiune la nivel național – sunt două importante stimulente de a continua activitățile de voluntariat în cadrul Colegiului Tehnic Rădăuți, accentuând însemnătatea lor în conturarea unui set de valori care să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor şi abilităților sociale, civice şi de viață ale elevilor, ajutându-i în evoluția pe plan personal.

Să facem bine, pentru a ne păstra sufletul frumos și luminos!

Prof. dr. Aurica Daneliuc