,,Lumea Perdelelor” a inaugurat duminică, 8 septembrie, al doilea său magazin în sistem franciză, în oraşul Târgu Neamţ. Magazinul este situat pe strada Inginer Serafim Lungu, nr. 1, pe lângă Biserica Adormirea Maicii Domnului, și este deschis clienților începând de luni, 9 septembrie, de la ora 8.00. Această strategie de dezvoltare vine ca urmare a creșterii brandului, a vânzărilor obținute, firma având și distribuție națională. Din anul 2015, ,,Lumea Perdelelor” a devenit şi importator şi distribuitor național de perdele, draperii și rejansă.

,,Dorim în continuare să multiplicăm magazinul nostru din Fălticeni care are rezultate foarte bune şi suntem încurajaţi de realul succes pe care l-a avut franciza deschisă acum un an în Suceava. Noi eram de mult prezenți pe piața din Târgu Neamţ, dar am vrut să venim și mai aproape de clienții noștri, iar împreună cu noii parteneri dorim să acaparăm o piață cât mai mare din zona Neamţului. Promitem că o să menținem același standard de calitate și vom face tot posibilul să mulțumim cât mai mult clienții noștri. Francizaţii noului magazin, Raluca și Constantin Gramus, au lucrat timp de mai mulţi ani la magazinul nostru din Fălticeni şi cunosc foarte bine atât meseria, cât şi principiile firmei noastre şi sunt sigur că vor face față cu brio cerințelor riguroase din domeniu de activitate”, precizează tânărul Bogdan Rădășanu, creatorul brandului ,,Lumea Perdelelor România”.

Antreprenorul a adăugat că are în plan deschiderea mai multor magazine de acest tip, în sistem franciză.

,,Veştile bune nu se opresc aici! În mai puţin de două săptămâni urmează să deschidem şi a treia franciză, la Rădăuţi. De altfel, dorim ca în viitorul apropiat să deschidem cât mai multe magazine care vor vinde produsele noastre și care vor urma tiparul Lumea Perdelelor. Prima franciză deschisă la Suceava ne-a ajutat foarte mult să ne perfecţionăm pe partea de francizare. Din punctul meu de vedere este o afacere ideală pentru familii care doresc să practice o meserie frumoasă şi cu rezultate financiare bune, a mai menționat Bogdan Rădășanu.

,,Lumea Perdelelor” este o firmă care se ocupă cu importul și comercializarea perdelelor și draperiilor atât la nivel local, prin magazinul propriu situat în Fălticeni, cât și la nivel național, având peste 130 de magazine cărora le sunt vândute produsele. Ei fac diferența prin faptul că aduc săptămânal marfa comandată de la fabricile colaboratoare din Turcia. La nivel local, în afară de comercializarea în sine a materialelor, ,,Lumea Perdelelor” oferă și servicii cap-coadă: măsoară, oferă consultanță în alegerea materialelor, montează sistemele de prindere, se ocupă cu croitul și coaserea materialelor, calcă și aranjează, la final, perdelele.

Acest brand a luat naștere acum 12 ani, în ideea de a aduce un suflu nou pe piața textilelor de interior. În toți acești ani, au reușit să creeze o rețea de peste 130 de magazine cărora le sunt vândute produsele, fiind, pe lângă un furnizor, și un colaborator de bază.

Dacă sunteți interesat și doriți să aflați mai multe detalii sau să plasați comenzi, puteți contacta "Lumea Perdelelor” Târgu Neamț la numerele de telefon 0756483921 sau 0756623218. De asemnea, pentru a fi la curent cu toate noutățile, puteți urmări paginile lor de socializare, acolo unde postează regulat, cât și pe site-ul lumeaperdelelorfalticeni.ro