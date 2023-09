Perioada 21 – 27 septembrie

Zilele Culturii la Siret, ediția a XXXI-a

Muzică, film, dezbateri, conferințe, ateliere și multe alte activități culturale atractive vor fi organizate, în perioada 20-22 septembrie, la Zilele Culturii la Siret, ediția a XXXI-a.

În cadrul Zilelor Culturii la Siret, organizate de Centrul Cultural, va avea loc și Festivalul Folkever, ediția a XV-a (20-23 septembrie), cel mai longeviv festival din zona Moldovei, care a luat naștere pe peronul gării din Siret, pentru a spune povestea unei comunități mici a cărei istorie poate concura cu marile istorii al României. Mai multe informații pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Siret.

,,Muzică și Istorie în Țara Fagilor”

Proiectul cultural ,,Muzică și Istorie în Țara Fagilor” se va desfășura în perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2023 și va cuprinde evenimente muzicale ce se vor desfășura la Casa de Cultură Rădăuți, Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”, Templul Mare Evreiesc din Rădăuți, Hipodromul Hergheliei Rădăuți, Judecătoria Rădăuți și Expo Moto Bucovina. Evenimentele vor fi prezentate de muzicologul Loredana Baltazar, alături de prof. dr. în istorie Daniel Hrenciuc. Accesul la toate evenimentele va fi gratuit.

„Spongioșii mâncăcioși”, la Muzeul de Științele Naturii

Muzeul Național al Bucovinei invită elevii, în perioada 27 – 29 septembrie 2023, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava, pentru o nouă lecție de educație atractivă, incitantă, captivantă, de această dată despre ciuperci, intitulată „Spongioșii mâncăcioși”.

Joi, 21 septembrie

Spectacolul „Sunt un Orb", la Cinema Modern

Actorul Horațiu Mălăele se întâlnește joi, 21 septembrie, de la ora 19:00, cu publicul sucevean, la Cinema Modern, în spectacolul „Sunt un Orb". Bilete pe iabilet.ro. Nu ratați întâlnirea cu marele actor Horațiu Mălăele, care va fi, cu siguranță, „o contopire de lacrimă și zâmbet”.

Spectacol folcloric, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava

Interpreta de muzică populară Cătălina Rotaru, câștigătoare, în anul 2018, a Trofeului „Vedeta populară”, își lansează joi, 21 septembrie 2023, la ora 18:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, primul album discografic, intitulat „De ți-o fost dragă Catrina!”. Pe scenă, alături de sărbătorită vor urca Iuliana Tudor, prezentatoare, Niculina Stoican, Grigore Leșe, Lupu și Cornelia Rednic, Sorin Filip, Angelica Flutur, Bogdan Toma, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Paul Ananie, Petronela Popa, Diana Lungu, Gabriel Treteag, Alexandra Chira, Ilinca Stigleț. Artista va fi acompaniată de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, condusă de dirijorul Mihai Cotos.

Spectacol coregrafic „Hamlet”, la Siret

Centrul Cultural Siret va găzdui joi, 21 septembrie, de la ora 16:00, spectacol coregrafic „Hamlet”, spectacol ce transpune prin mișcare problematicile textului lui William Shakespeare într-un scenariu adaptat după textul acestuia. Bilete și abonamente se pot achiziționa de pe iabilet.ro.

Sâmbătă, 23 septembrie

„Micul prinț”, pe scena Teatrului Municipal

„Micul prinț” de Antoine de Saint – Exupery, spectacol pentru copii pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, sâmbătă, 23 septembrie, între orele 10:00 – 14:00.

Duminica, 24 septembrie

„Oaza Nebunilor”, pe scena teatrului sucevean

„Oaza Nebunilor”, spectacol, duminică, 24 septembrie, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. Regia și coregrafia: Daniel Dragomir. Proiect AFCN – Spectacol de dans contemporan.

Crosul Sucevei, ediția a VIII-a

Cea de-a VIII-a ediție a Crosului Sucevei se va desfășura duminică, 24 septembrie, începând cu ora 11:00, în centrul Sucevei. La ediția din acest an vor fi zece categorii de vârstă, care vor alerga pe distanțe de 600, 800, 1000, 2000 sau 2500 de metri. Înscrierile se fac în baza unui act de identitate sau certificat de naștere. Copiii sub 14 ani, care se prezintă cu certificatul de naștere, trebuie să fie însoțiți de un adult din familie, care să semneze o declarație prin care să-și dea acordul în vederea participării acestora la concurs. Premiile care se vor oferi constau în tricouri, rucsacuri, medalii, cupe, diplome, agende personalizate etc.

Miercuri, 27 septembrie

,,Muzică și Istorie în Țara Fagilor”, prima zi

Proiectul ,,Muzică și Istorie în Țara Fagilor” diversifică oferta culturală existentă în Rădăuți și lărgește experiența artistică a publicului prin intermediul a șase evenimente, care se vor desfășura conform următorului program: Pop… la Hipodrom - Herghelia Rădăuți - 27 septembrie 2023, ora 18:00, Simona Șerban și Orchestra Casei de Cultură Rădăuți, dirijor Adrian Șerban, Vechi și Nou - Casa de Cultură Rădăuți.

„Livada”, pe scena teatrului sucevean

„Livada”, adaptare după A. P. Cehov, Regia: Slava Sambriș, spectacol, 27 septembrie, ora 19:00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava.