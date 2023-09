Zi de curățenie

Peste 9.000 de saci plini de gunoaie, însumând tone de deșeuri, au fost adunați weekendul trecut, în cadrul acțiunii „Let’s Do It, Romania!”, inițiativă susținută de la an la an de un număr tot mai mare de voluntari.

„Ziua de curățenie națională”a reunit voluntari, dar și reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-uri, companii care s-au mobilizat pentru strângerea deșeurilor aruncate la voia întâmplării în parcuri, centre ale orașelor sau comunelor, pe lângă școli, areale naturale etc.

Potrivit organizatorilor, circa 20.000 de suceveni s-au mobilizat în lupta împotriva uneia dintre cele mai acute probleme de mediu – deșeurile, datele fiind deocamdată preliminare.

„Voluntarii au adunat 9.430 de saci cu deșeuri, însă aceste date încă se actualizează. La acțiunea de ecologizare au participat aproape 17.000 de elevi, ONG-uri, 15 companii sucevene, autorități. Le-am pus la dispoziție saci de gunoi și mănuși, prin intermediul sponsorului evenimentului – Fino. A fost o ediție cu rezultate bune, cu mobilizare bună, tot mai mulți voluntari dorind să se alăture acestei campanii de curățenie”, a menționat Daniel Lungu, reprezentant al Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, ONG responsabil de organizare alături de Asociația BIOSILVA.

Deșeuri de toate tipurile - peturi, ambalaje, cartoane, mucuri de țigară, anvelope, materiale de construcții, toate aruncate de-a valma în spațiile verzi, în preajma apelor, pădurilor sau în parcuri, au fost culese de voluntari.

„Un mediu curat, un gând împăcat! Suntem convinși că viitorul arată mai bine dacă ne implicăm activ în proiecte de voluntariat care susțin protejarea mediului!”, au mai spus organizatorii.

Mișcarea „Let’s Do It!” este una dintre cele mai ambițioase acțiuni civice din lume și a luat naștere în anul 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi.

An de an, 190 de țări din întreaga lume îşi propun să aducă o schimbare reală și să demonstreze că oamenilor le pasă de natură și de ţara în care locuiesc şi că vor să trăiască într-o lume mai responsabilă.

Toți voluntarii au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri.