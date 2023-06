Devenit tradiție

Devenit tradiție, după ce a însoțit festivitățile de absolvire ale altor șase generații de studenți, Marșul Absolvenților 2023 a adunat ieri seară împreună studenți, profesori și părinți, pentru a celebra cu emoție acest moment deosebit.

Evenimentul ajuns la cea de a VII-a ediție a fost organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu Casa de Cultură a Studenților și face parte din Festivitatea de Absolvire a Promoției 2023.

Ediția din acest an i-a adunat pe esplanada Casei de Cultură din municipiu pe o mare parte din cei peste 1.800 de absolvenți de licență de la cele 11 facultăți ale universității, precum și din cei peste 900 de absolvenți de masterat.

Un eveniment emoționant deopotrivă pentru profesori și absolvenți

Studenții și cadrele didactice care i-au îndrumat în toți acești ani s-au adunat în campusul USV după-amiază, unde s-a organizat deplasarea spre centrul orașului.

Am reușit să vorbim cu câțiva dintre protagoniștii marșului, profesori și studenți, care ne-au vorbit cu emoție despre acest moment din viața lor.

”Pentru mine festivitatea de absolvire înseamnă sfârșitul unei etape foarte frumoase cu trei ani de facultate și începutul unei noi etape în același timp, o amintire cu care voi rămâne toată viața”, ne-a spus Teodora Cajvan, de la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, iar Oana Șuhani, care și-a perfecționat studiile la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, a povestit: ”Este un vis împlinit pentru mulți dintre noi, e o finalizare sau un început pentru unii și suntem bucuroși, chiar dacă la capitolul socializare nu am stat prea bine în acești ani plini de încercări.”

”Am participat și anul trecut și am luat ca experiență adrenalina pe care ți-o poate da acest marș. Până la urma urmei trebuie să ne bucurăm și noi cumva de un succes, pentru că marșul acesta reprezintă succesul nostru, al absolvenților”, ne-a spus Simona Buziuc, absolventă a Facultății de Inginerie Alimentară, în timp ce conf. univ. dr. ing. Cătălin Roibu, de la Facultatea de Silvicultură, a vorbit despre importanța marșului: ”Cred că este o mare bucurie pentru ei, este festivitatea lor pe care USV o organizează an de an. Când eram student m-aș fi bucurat să pot participa la un asemenea eveniment.

Este o sărbătoare pentru universitate și pentru întreaga comunitate suceveană, pentru că evenimentul poate ridica nivelul de conștientizare al comunității despre faptul că Suceava are o universitate puternică la nivel național și internațional.”

Atmosferă electrizantă pe străzile orașului creată de Marșul Absolvenților

Coloana studențească s-a format și a pornit din campusul universității în jurul orei 18.00. Însoțiți de profesori, studenții grupați pe facultăți, cu pancarde și stegulețe, s-au deplasat către centrul Sucevei, unde au ajuns în urale, în jurul orei 19.00. Au fost așteptați aici de întreaga conducere a universității, alături de reprezentanți ai autorităților județene și locale.

Pe esplanada Casei de Cultură, unde au fost montate peste 1.000 de scaune, a avut loc Festivitatea de Absolvire, unde conducerea universității și conducerea facultăților i-au premiat pe studenții șefi de promoții de la cele 11 facultăți.

La rândul lor, cei care au primit diplomele de excelență au vorbit despre realizările acestor ani de învățământ și și-au exprimat gândurile la încheierea unei etape universitare.

Îi numim aici pe Petra Mălina Aursulesei de la Silvicultură, Cristina Galan de la Medicină și Științe Biologice, Bianca Florentina Laza de la Drept și Administrație, Delia Alexa Mahoni de la Industrie Alimentară, Anastasia Guțu de la Economie, Administrație și Afaceri, Alexandra Ștefan de la Educație Fizică și Sport, Cosmin Vasile Todircă de la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Larisa Ilaria Tabără de la Litere și Științe ale Comunicării, Vlad Chhelmenciuc de la Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, Elena Petriuc de la Științe ale Educației, precum și Andreea Luța, de la Istorie și Geografie.

Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a vorbit despre ziua de 15 iunie 2023 ca fiind o zi istorică pentru universitatea suceveană: ”Această dată va rămâne un reper extrem de important, în primul rând pentru faptul că astăzi are loc festivitatea de absolvire a promoției 2023, dar și pentru că astăzi a avut loc extragerea primei cupe de pământ pentru fundația viitorului cămin de 824 de locuri din campusul de la Moara, practic începutul unor noi investiții care vor dura câțiva ani și vor realiza un vis mai vechi al universitarilor suceveni.”

La finalul festivității emoționante, pe scena special amenajată a urcat, conform dorinței organizatorilor, trupa Subcarpați, care a încântat audiența cu un recital muzical plin de lumină și culoare.