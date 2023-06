Repatriat cu succes

Deși a luat contact cu sistemul educațional din România abia la 17 ani, după ce vreme de peste 12 ani a trăit în Italia alături de familia sa, Antonio Andrei Grădinariu este unul dintre elevii suceveni care au performat la olimpiadele școlare din acest an.

S-a întors în România în urmă cu doi ani, când s-a înscris în clasa a XI-a la Colegiul „Dimitrie Cantemir” Suceava, la un profil economic, care se axa pe discipline pe care nu le avusese în orar până atunci.

Nici limba română nu o stăpânea ca la carte, ba dimpotrivă, „puteam purta o conversație și cam atât”, mărturisește tânărul, însă nu s-a lovit de probleme de adaptare, de bariere sau disconfort, cum li se întâmplă nu de puține ori copiilor remigranți.

La doi ani de la momentul reîntoarcerii „acasă”, Antonio a reușit să se înscrie în galeria elevilor merituoși ai Sucevei, cu un palmares notoriu, care cuprinde două premii I și o medalie de aur la competițiile naționale din această primăvară.

Și-a adjudecat Premiul I, cu punctaj aproape maxim, la Olimpiada de Limba Italiană, de la Cluj, din această primăvară, iar cu Premiul I și Medalie de Aur a fost recompensat în cadrul etapei naționale a Concursului de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” de la Iași, cunoscut ca olimpiada elevilor de la filiera tehnologică.

Mai mult, datorită rezultatelor sale din acest an, Antonio figurează deja pe lista elevilor admiși la Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, acolo unde, de altfel, își va continua studiile.

A plecat în Italia la 5 ani și s-a întors 12 ani mai târziu

Antonio a plecat la vârsta de cinci ani în Italia, la Roma, împreună cu mama sa, tatăl său fiind stabilit acolo de mai mulți ani.

„Am continuat grădinița acolo, învățând italiană în parc, jucându-mă cu copiii. Apoi au urmat anii de școală, 11 în total. Cinci ani de școală primară, trei ani de gimnaziu și trei ani de liceu. La școală mereu m-am descurcat bine, eram un elev de nota 9 să zicem, aveam rezultate bune, mai ales la matematică, materie care mi-a plăcut mereu. Am urmat Liceul Eduardo Amalidi din Roma, la profilul științific, intensiv pe matematică, chimie, fizică, un liceu cu exigențe mari, cu cerințe ridicate pentru elevi”, povestește adolescentul de 19 ani.

Însă „acasă” pentru Antonio a rămas, în toată această perioadă, tot România. Visa să se întoarcă la Stamate, comuna Fântânele, locul său de baștină, la prietenii din copilărie, la rudele cu care păstrase o relație apropiată și alături de care își petrecea sărbătorile și vacanțele de vară.

„În 2018, familia mea a avut o tentativă de a se reîntoarce în România. Mi-au fost echivalate studiile și m-am înscris la Colegiul <Spiru Haret> Suceava, însă nu m-am putut acomoda sub nicio formă, nu am rezonat cu profesorii și nu mi-am găsit locul acolo”, povestește tânărul.

Puși în fața acestui impas, familia a luat din nou calea străinătății, reîntorcându-se în Italia, unde avea să-și reia viața pusă în stand by pentru o scurtă perioadă.

„Am început liceul acolo, un liceu greu. Aveam zeci de pagini de parcurs de la o zi la alta, multe discipline din spectrul real, profesori destul de exigenți. Cred că e o prejudecată cum că cei care vin din afară au un nivel de cunoștințe scăzut, depinde și școala la care ai fost, ce cerințe au avut acolo. Eu am fost în Top 3 în clasă”.

Proaspăt întors, a luat cea mai mare notă la simularea de la limba română

În 2021, familia tânărului a decis să se stabilească definitiv în țara natală.

Antonio a ales de această dată să se înscrie la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, clasa a XI-a, profilul tehnician în activități economice, unde a primit tot sprijinul din partea colegilor și profesorilor pentru o integrare și adaptare lină.

„În română, puteam purta o conversație și cam atât. Colegii au fost foarte în regulă, profesorii foarte ok, m-au ajutat foarte mult mai ales la materiile legate de economie, pe care eu nu le cunoșteam deloc. Cu toate că abia revenisem în România, la simularea probei de limba română, de la bacalaureat, am reușit să iau cea mai mare notă din clasă, deci eu zic că m-am descurcat bine”, a mai punctat Antonio.

„Prefer România, casa mea”

În acest an, Antonio a fost îndrumat de profesorii săi să participe la două competiții, Olimpiada de Italiană și Concursul de matematică „A. Haimovici”, la ambele calificându-se la faza națională.

„La Naționala de la Italiană, toți eram elevi reîntorși din Italia. La final, eram pe locul III cu 32 de puncte, am depus contestație și am obținut 39,25 din 40 de puncte și am ajuns pe locul I. Am avut o intuiție bună să depun contestație, deși cei din jurul meu m-au îndemnat să nu o fac. Pentru acest concurs, am fost pregătit de prof. îndrumător Irina Natalia Daniela Maxim. Apoi am mers la <Adolf Haimovici>, o olimpiadă pentru liceele tehnice, unde am participat la îndemnul domnului profesor Remus Cenușă. Inițial nici nu voiam să merg, însă domnul profesor m-a pregătit zi de zi, timp de o lună și am reușit acest rezultat la care nu mă așteptam”, a mai mărturisit elevul.

În această perioadă, tânărul se pregătește de examenul de bacalaureat și de noua etapă, pe care o va începe la facultatea din Cluj.

„Pe 11 iunie 2021 ne-am reîntors în România. O să-mi amintesc toată viața, a fost un pas decisiv. În Roma nu am mai fost, nici nu mi-e dor. Prefer România, casa mea”, a conchis tânărul cu accent italian, jovial și plin de optimism.