Novak Djokovic, GOAT absolut (II)

Perioada în care Djokovic a strâns cele 23 de GS-uri se întinde pe 15 ani, așadar multiple generații de jucători. Acest răstimp se suprapune aproape perfect cu cariera lui Nadal, diferența de vârstă dintre ei fiind doar de un an. Rivalitatea dintre ei poate fi socotită reprezentativă, fiindcă decalajul față de Federer este de 6 ani. Dar în afara triumviratului acesta, ce alți jucători l-ar mai fi putut deraia, de-a lungul timpului, pe Djokovici din drumul său spre GOAT?

Păi, în primul rând, a fost odată Big Four... Iar Andy Murray este fix de vârsta lui Nole! Scoțianul a fost dominat destulă vreme de sârb, dar când i-a luat măsura, i-a luat și titluri, i-a luat și locul 1. Dar cel care a fost scos din circuit de probleme fizice complicate e Andy. Jokerul a rezistat.

Apoi a fost Wawrinka, tot din generația asta. La un moment dat, cam târziu în carieră, și-a dat seama că are armele să-i învingă pe corifei, chiar dacă ”viceversa”, adică pe Nadal pe hard și pe Djokovic pe zgură. Fair enough, cum ar spune englezul. Apoi l-a bătut pe Djokovic și pe hard, într-o finală la US Open, dar asta a fost tot. Wawrinka s-a aprins târziu și a ars repede. Jokerul a rezistat.

Dintre jucătorii din generația sa, eventual puțin mai tineri (la cei de Top 10 mă refer), doar Cilic și-a trecut în palmares un titlu de GS, dar mai degrabă a profitat de o rară fereastră de oportunitate. Restul, Nishikori, Raonic, Dimitrov, mușchetarii francezi, orice spaniol în afară de Nadal, plus care or mai fi fost, au navigat fără a ancora vreodată într-un mare port, iar acum sunt retrași sau la periferia circuitului. Djokerul a rezistat.

Au urmat primii jucători nextgen. Thiem l-a pus la respect pe zgură, Medvedev l-a rănit o dată, Zverev altă dată, Tsitsipas a avut o tentativă și cam atât. Tot așteptând să îmbătrânească Djokovic și să-și crească astfel bilanțul, băieții ăștia au ajuns la 25 de ani, Thiem chiar spre 30. Iar alți jucători reprezentativi din această categorie de vârstă, cum ar fi Rublev, Hurkacz, Berrettini, abia strâng de o victorie împotriva lui Djokovic... împreună! Și, în timp ce Thiem, Zverev și Berrettini au fost scoși din circuit de accidentări, cu reveniri greoaie, Djokerul a rezistat.

Ruud face parte dintre următorii nextgen, împreună cu Auger-Alliasime, Shapovalov, l-aș integra tot aici și pe Fritz împreună cu un val american promițător. Nimic de semnalat, Jokerul a rezistat, inclusiv în finala de duminică.

Ei, și vin cei mai tineri lupi, dar parcă și cei mai promițători, ăștia născuți după 2000. Sinner, Rune, dar mai ales Alcaraz, deja câștigător de GS. Dar care face crampe în semifinală de Roland Garros, exact în meciul care conta. Djokerul a rezistat.

Și rezistă încă. Măcar încă un an îl vom vedea încrâncenat pe recorduri, ridicând pumnul, sfidând contestatarii, încercând ba un Mare Șlem, ba s-o depășească pe Serena, ba pe Margaret Court (a terminat cu bărbații, acum se ocupă de femei!), ba pe la Olimpiadă în căutarea aurului. Totul pentru a deveni Unicul Unic și de neegalat în veci.