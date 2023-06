Concertul In Memoriam „Ciprian Porumbescu – 140 de ani”

In memoriam

Concertul In Memoriam „Ciprian Porumbescu – 140 de ani”, un regal de muzică susținut de Corala „Ciprian Porumbescu” și invitații ei, a readus în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava sute de iubitori de muzică, ce au aplaudat frenetic evoluția artiștilor de pe scenă.

Concertul, care a avut loc luni, 5 iunie 2023, a fost prezentat de actrița Daniela Nane, care pe parcursul evenimentului a recitat trei poezii cu un mesaj puternic: „Glossa” de Mihai Eminescu, „Cântecul potirului” de Nichifor Crainic și „Ștergarul” de Costache Ioanid. Frumoasă, talentată, cu un dar aparte de a emoționa și de a transmite mesajul direct în inima celui care o ascultă, Daniela Nane a dorit să readucă în atenția publicului sucevean, prin creații lirice, credința, nădejdea, dragostea, iubirea de țară, iubirea de pământul binecuvântat, iubirea pentru tradițiile strămoșești etc.

Pe scena suceveană au evoluat artiști de seamă și colaboratori ai unor instituții de renume, precum Opera Națională din București și Iași, Filarmonica „George Enescu” sau Teatrul Bulandra din Capitală, ei fiind invitații coriștilor suceveni. Împreună au prezentat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor lucrări muzicale prin care au adus un omagiu vieții și creației lui Ciprian Porumbescu, precum și a altor compozitori români de seamă.

Programul a fost unul bine ales, sutele de spectatori ascultând și bucurându-se de muzică de calitate: „Mă luai, luai” (de Tudor Jarda), „Gornistul”, solist Victor Zaharia (de Paul Constantinescu), „Până când nu te iubeam”, solist Ana Cebotari (de Anton Pann, aranjament Constantin Arvinte), „Chindia” (de Alexandru Pașcanu), „Aria candidatului”, tenor Andrei Lazăr (de Ciprian Porumbescu, din comedia „Candidatul Linte”); „Ochi albaștri-s drăgălași”, solist Claudia-Diana Ionescu (de Eduard Caudella), „Hora staccato” (de Grigoraș Dinicu, aranjament Nicolae Gîscă), „Cântec de leagăn”, solist Ana Cebotari (de Maria Tănase, Nicolae Lungu, aranjament Alexandru Semeniuc), „Cântecul lui Moș Corbu”, solist Victor Zaharia (de Ciprian Porumbescu, din Opereta „Crai Nou”), „Crai Nou” (de Ciprian Porumbescu), „Te-ai dus iubite”, solist Claudia-Diana Ionescu (de Ciprian Porumbescu, Cântecul Dochiței din Opereta „Crai Nou”), „Doina”, solist Valentina Tablan-Popescu, prelucrare din folclor, aranjament pr. Lucian Tablan-Popescu, „Tatăl nostru” (de Ciprian Porumbescu), „Dormi ușor” (Serenadă), solist Claudia-Diana Ionescu (de Ciprian Porumbescu), „Cât îi țara românească” (de Ciprian Porumbescu), „Frunză verde mărgărit”, solist Valentina Tablan-Popescu (de Ciprian Porumbescu), „De ce nu-mi vii”, solist Andrei Lazăr (de Gheorghe Dima, versuri de Mihai Eminescu), „Muzica”, solist Claudia-Diana Ionescu (de Theodor Grigoriu, Aria lui Ivanovici din Opereta „Valurile Dunării”, „Român verde ca stejarul”, solist Victor Zaharia (de Ciprian Porumbescu, Aria lui Moș Corbu, scena XII din Opereta „Crai Nou”), „Foicică mărăcine”, solist Ana Cebotari (de Ciprian Porumbescu), „Sârba pe loc” (de Gheorghe Danga), „Rugăciune”, soliști Andrei Lazăr, Ana Cebotari, Valentina Tablan-Popescu (Ciprian Porumbescu, din Opereta „Crai Nou”).

Artiștii au fost acompaniați la pian de Adina Florentina Alupei, Maestru Corepetitor al Operei Naționale Române Iași. Conducerea artistică a aparținut părintelui Lucian Tablan-Popescu, iar dirijor a fost Alexandru Semeniuc. Managerul coralei și producătorul concertului este suceveanul Ionuț-Vichentie Ilisoi.

Sprijin pentru deplasarea Coralei „Ciprian Porumbescu” în Coreea de Sus, la World Choir Games în Coreea de Sud

Concertul extraordinar In memoriam „Ciprian Porumbescu – 140 de ani”, organizat de Corala „Ciprian Porumbescu” și Asociația „Sing Bucovina” din Suceava, a avut și o latură caritabilă.

În partea a doua a concertului, în timp ce a fost prezentat un scurt fragment din filmul „Ciprian Porumbescu”, care îl are pe actorul Vlad Rădescu în rol principal, mai mulți voluntari au mers printre spectatori cu urne, în care aceștia au donat bani pentru a face posibilă deplasarea Coralei „Ciprian Porumbescu” la World Choir Games, în Coreea de Sud, unde s-a calificat, fiind singura calificată din țară.

Este o realizare remarcabilă și o onoare pentru cor, deoarece sucevenii vor fi din nou ambasadorii culturali ai României la cel mai înalt nivel.

Managerul Coralei „Ciprian Porumbescu” și președintele Asociației „Sing Bucovina”, Ionuț-Vichentie Ilisoi, a spus că artiștii invitați luni pe scena suceveană susțin performanța în muzica corală. „Spectacolul s-a concentrat pe valorile naționale și pe importanța acestora. Totodată, a fost o ocazie specială pentru Corala <Ciprian Porumbescu> de a-și împărtăși pasiunea pentru muzică și de a promova patrimoniul cultural al Bucovinei”, a spus Ionuț-Vichentie Ilisoi, aplaudat la scenă deschisă pentru întreaga activitate, în mod special pentru realizarea acestui spectacol.

Corala „Ciprian Porumbescu” are membri și colaboratori din șapte județe, precum și din Republica Moldova. Printre aceștia se numără artiști angajați sau colaboratori ai unor instituții prestigioase de muzică, cum ar fi Opera Română din Iași, Filarmonica „Moldova” Iași și Filarmonica de Stat Oradea.

Corul care duce mai departe numele compozitorului va concura pentru România, în luna iulie, la World Choir Games („Jocurile Corale Mondiale”) cu peste 300 de coruri din întreaga lume. Competiția are loc la Gangneung, în Coreea de Sud. Aceasta este cea mai mare competiție de muzică corală de pe glob, ce are la bază ideea Jocurilor Olimpice și este organizată de Interkultur, cea mai performantă și recunoscută entitate organizațională în domeniu. Fondurile strânse în urma acestui concert vor ajuta la acoperirea costurilor logistice necesare deplasării celor 28 de coriști selectați. Pentru a afla mai multe modalități prin care puteți susține în mod concret, în continuare, participarea artiștilor suceveni la World Choir Games, puteți accesa pagina de Facebook „Corala Ciprian Porumbescu”.

Mai trebuie strânși circa 33.000 de lei

Am aflat de la managerul Coralei „Ciprian Porumbescu” și președintele Asociației „Sing Bucovina”, Ionuț-Vichentie Ilisoi, că luni seară, în timpul spectacolului, s-au adunat, din vânzare de bilete și donații (bani adunați în urne), 27.000 de lei. Cheltuielile totale pentru deplasarea Coralei „Ciprian Porumbescu” (28 de coriști selectați) la World Choir Games în Coreea de Sud ajung la 300.000 de lei.

„Primăria Suceava și Consiliul Local Suceava ne ajută cu 200.000 lei. Cam 40.000 de lei am adunat din sponsorizări și donații, astfel că, după ce am tras linia și am făcut toate calculele, la finalul spectacolului caritabil, unde s-au adunat 27.000 de lei, mai avem nevoie de circa 33.000 de lei. Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul. Sperăm să ajungem la competiție și să ne întoarcem din Coreea de Sud cu două medalii, de la cele două categorii la care participăm: folclor și muzică sacră”, a explicat Ionuț-Vichentie Ilisoi.