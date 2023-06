Având în vedere că studenţii şi masteranzii Facultăţii de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul Univ. ”Ştefan cel Mare” din Suceava au nevoie de o bază de practică în domeniul turismului, Centrul de informare și marketing turistic oferă un astfel de cadru propice desfăşurării activităţilor din perioada de practică.

Centrul de informare și marketing turistic Bucovinaoferă:

- informaţii cu privire la obiectivele turistice din zonă, trasee, obiceiuri, meşteşuguri, calendarul acţiunilor culturale, lăcaşuri de cult, muzee, case memoriale, mănăstiri, monumente şi rezervaţii ale naturii, asociaţii turistice, agenţii de turism;

- studii legate de piaţa turistică, strategii de dezvoltare şi promovare a turismului din Bucovina;

- videouri de prezentare a zonei;

- servicii de promovare on-line a prestatorilor de servicii turistice din Bucovina;

- materiale promoţionale şi informative: pliante, fly-ere, broşuri, CD-uri, hărţi;

- informaţii despre posibilităţi de cazare şi servire a mesei în hoteluri, cabane, pensiuni, vile, pensiuni agroturistice şi gospodării ţărăneşti;

- informaţii şi instruire/training asupra modului de prestare a serviciilor în turism (Tehnica operaţiunilor de turism, Marketing în turism, Marketing online, Tehnici promoționale etc.);

- practică în turism;

- cărţi de specialitate în turism, ghiduri practice, studii de caz;

- consultanţă în turism.

Fondatorii acestui centru sunt cadre didactice de la Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor şi Turism din cadrul Facultăţii de Economie, Administraţie și Afaceri, Univ. „Ştefan cel Mare” din Suceava. Membrii Centrului de informare și marketing turistic Bucovina au colaborat la conceperea Strategiei de dezvoltare şi promovare a turismului din Bucovina şi a Strategiei de turism a municipiului Suceava. Aceste studii pot fi descărcate de pe pagina web a centrului, www.tourisminbucovina.ro.

Studenţii de la Univ. ”Ştefan cel Mare” din Suceava, programele de studii de licenţă “Economia comerţului, turismului şi serviciilor” şi de master „Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii”, „Planning of new tourism products and destination management” pot efectua practica de specialitate în cadrul acestui centru.

Pagina web a Centrului de informare turistică Bucovina este www.tourisminbucovina.ro. Aceasta are o secțiune ce include studii realizate de studenţii Facultăţii de Economie, Administraţie și Afacericoordonaţi de cadre didactice ale Departamentului de Management, Administrarea Afacerilor şi Turism.

Centrul de informare turistică Bucovina dispune de o colecţie bogată de pliante, broşuri, fly-ere, CD-uri ce prezintă atracţiile turistice şi unităţile de cazare atât din nordul, cât şi din sudul Bucovinei.

Rolul studenţilor este de a actualiza baza de date cu informaţii privind piaţa turistică a judeţului Suceava și de a concepe și implementa campanii de promovare a atracțiilor și firmelor turistice din regiune.

Ca urmare a stabilirii de parteneriate cu liceele şi colegiile din Suceava vor fi organizate inclusiv echipe mixte de studenţi şi elevi care vor desfăşura activităţi legate de:

- colectarea de date cu privire la turismul din Bucovina;

- realizarea de studii de piaţă;

- promovarea ofertei turistice din zonă;

- conceperea şi realizarea de circuite turistice în judeţ şi de trasee în oraşul Suceava;

- ghidaj turistic pentru persoanele interesate (de exemplu studenţii Erasmus din Turcia, Italia, Spania, Ucraina etc.);

- conceperea de materiale promoţionale (pliante, fly-ere, ghiduri, videouri turistice);

- workshopuri pe teme de turism;

- expoziţii de fotografii legate de turismul bucovinean.

Prin desfăşurarea de proiecte comune cu elevii şi profesorii de la colegiile din judeţul Suceava va putea fi promovată oferta educaţională a Univ. ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Vor fi încheiate parteneriate cu Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) “Bucovina”, Asociația de Managemental Destinaţiei Turistice Suceava - Oraşul Cetății de Scaun, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava din cadrul Consiliului Judeţean Suceava, Asociaţia pentru Turism Bucovina, Serviciul de Turism și Cultură din cadrul Primăriei Suceava, centre de informare turistică, unităţi de cazare şi muzee din judeţul Suceava.

Acest centru sprijină şi activitatea studenţilor din anii terminali care aleg teme de licenţă/disertaţie legate de sfera turismului.

Studenții care se implică în proiectele Centrului de informare și marketing turistic Bucovinaobțin certificat care atestă experiența lor profesională.

Coordonator Centrul de informare și marketing turistic Bucovina

Conf.univ.dr. Alexandru-Mircea Nedelea