Lucrări uitate

Unul din cele mai importante drumuri naționale din județ, 17A, care trece peste doi munți, de la Sucevița, prin pasul Ciumârna (Palma cum este mai cunoscut), Vatra Moldoviței și apoi merge mai departe spre Sadova, pare uitat parțial de cei care îl administrează, recte Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. O parte din zidurile de protecție ridicate pentru ca muntele să nu o ia la vale au intrat într-un proces lent, dar sigur, de distrugere. Bucăți din aceste ziduri sunt sărite deja, iar dacă nu se va realiza o intervenție rapidă există riscul ca degradarea să se materializeze în desprinderi de taluz, în care să fie angrenate cantități mari de pământ și stânci, dar și arbori. Eugen Girigan, omul care a lucrat la acest obiectiv în calitate de inginer drumar, știe exact care este situația. ”Durata de exploatare pentru aceste ziduri este de 30 de ani, iar drumul a fost inaugurat în 1968. Cu alte cuvinte, durata de exploatare a fost depășită binișor, cu 25 de ani. Administratorul drumului trebuie să creioneze pentru anii următori un amplu program de reparații pentru a nu pune în pericol siguranța circulației. Momentan, lucrarea nu este una complexă, și asta pentru că nu sunt alunecări. Ceea ce se petrece acolo este un fenomen cunoscut, iar înghețul și dezghețul sunt fenomene care au loc an de an și afectează lucrarea”, a explicat Eugen Girigan. DN 17A este un drum care scurtează distanțele dintre Siret și Rădăuți și zona de munte care face legătura cu Ardealul, pe DN 17. Mai are o importanță extrem de ridicată și în ceea ce privește turismul din Bucovina, iar o eventuală surpare a unor ziduri de protecție de pe DN 17A are crea probleme serioase, posibil și pe termen lung.