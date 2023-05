Vis împlinit

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Fălticeni, Andrei Donisă, și-a împlinit recent un vis, acela de a-și deschide o galerie de artă. Și pentru că locuiește din anul 2018 în Belgia, împreună cu familia, și-a inaugurat la începutul lunii aprilie a acestui an Galeria de artă „Donisa Gallery”, situată în Baron de Maerelaan 46, Zeebruuge. Pe 1 aprilie a fost inaugurată oficial galeria, iar pe 2 aprilie 2023 a fost primul vernisaj al artistului Andrei Donisă (Solo Exhibition – „Unforeseeable”), o expoziție personală apreciată de public.

Andrei Donisă a absolvit Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Făticeni și a studiat grafica la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, cu profesorul Sorin Baciu, în perioada 2016-2019. A urmat cursuri de grafică la distanță, în ultimul an de studiu, 2018 - 2019, pentru că deja se stabilise în Belgia. Pentru că este un tânăr foarte creativ, un căutător în ale artei și pentru că vrea mereu să evolueze, artistul din Fălticeni continuă să studieze pictura la Academia de Artă din Knokke-Heist/ Belgia.

Artă contemporană, modernă sau abstractă

Până în anul 2023, la vârsta de 23 de ani, artistul a creat peste 40 de lucrări de artă: grafică în creion, cerneală sau cărbune, precum și picturi acrilice pe diverse pânze. Arta sa poate fi descoperită și văzută ca artă contemporană, modernă sau abstractă. Operele sale de artă sunt clasificate ca fiind unice, suprareale și misterioase. A participat la mai multe expoziții de artă: la Muzeul Național al Bucovinei, în anul 2019, unde a expus trei lucrări de artă finalizate în ultimul an de studiu – grafică; la Galeria de Artă „Alfa”, Bacău, în anul 2022, în cadrul Saloanelor Moldovei, ediția a XXXII-a. Pictura semnată și expusă de Andrei Donisă se intitula „The figure of a slave”. A expus și la Expoziția de artă din Knokke - Belgia, în anul 2022, organizată de Academia MAAK, în Galeria din Schaarpoord. În prezent, tânărul (căsătorit cu Alina Donisă, împreună având un băiețel în vârstă de 9 luni) lucrează în mod profesionist ca grafician independent, creează concepții grafice, logo-uriși website-uri, cărți de vizită și multe alte documente ce țin de artă și grafică pentru diferiți clienți. Având propria galerie de artă, artistul vrea fie cunoscut și pentru pictura sa, pentru ceea ce iubește cel mai mult.

Povestea Galeriei de artă „Donisa Gallery”

Am aflat de la artistul din Fălticeni că avea în minte de mult timp dorința de a arăta oamenilor de pretutindeni arta lui și unde ar fi fost mai potrivit, dacă nu într-o galerie de artă. A găsit un spațiu comercial, l-a închiriat pentru trei ani și a decis să deschidă pentru prima dată o galerie de artă. Fiind singura galerie de artă din oraș (Zeebruuge) - în trecut au mai fost, dar se pare că s-au închis - el crede că va putea atrage atenția oamenilor din întreaga Belgie, chiar și a iubitorilor de artă din alte țări. Această galerie de artă trezește curiozitate printre iubitorii de artă, tocmai pentru că a fost deschisă într-un oraș relativ mic, cum este Zeebrugge, un oraș mai mult industrial.

Andrei crede că prin arta sa va aduce bucurie localnicilor, turiștilor și nu numai. Artistul își dorește să deschidă pe viitor și în alte locuri galerii de artă sub același nume. Este visul lui și viziunea ce o are pentru viitor. „Am plecat din România fără să știu exact ce vreau, dar pe parcurs ochii mi s-au deschis și am realizat încotro trebuie să mă îndrept. Pictez din amintirile mele și din starea mea de spirit, așa că pot fi lucrări triste, dar și vesele”, ne-a spus Andrei Donisă, care a completat: „Tatăl meu a pictat și el puțin, dar nu a vrut niciodată să iasă în afară”.

Drumul până aici nu a fost ușor pentru Andrei. Înainte de a deschide galeria de artă a lucrat în fiecare zi, de luni până sâmbătă (inclusiv), pentru a-și atinge obiectivul. A fost mereu motivat și ambițios, încrezător în arta sa și acest lucru l-a ajutat să ajungă acolo unde și-a propus. Și drumul nu se oprește aici. Are visuri pe care vrea să le împlinească în viitor, toate legate de artă, de creativitate, de viziune, conștient fiind că pe lângă talent este nevoie și de foarte multă muncă.

Ziarul KW.BE din Belgia a publicat un material despre artistul Andrei Donisă, înainte de deschiderea galeriei (https://kw.be/nieuws/cultuur/kunst/roemeense-kunstenaaropent-galerie-in-zeebrugge/ )

Dacă vreți să aflați mai multe despre Andrei Donisă, despre preocupările sale artistice, dacă vreți să-i vedeți lucrările puteți să îl găsiți pe rețelele de socializare: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, dar și pe website/ https://www.andreidonisa.com/, e-mail - info@andreidonisa.com.