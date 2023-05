Joi, 25 Mai 2023 (19:29:46)

După ce a câștigat la pas Seria I a Ligii a III-a, Foresta a dat peste CSM Râmnicu Sărat în semifinalele barajului pentru promovare în Liga a II-a. 1-1 a fost rezultatul meciului tur, disputat miercuri după-amiază, rezultat în urma căruia formația suceveană pornește cu prima șansă în manșa secundă, de pe Areni.

„Am avut parte de un meci dificil la Râmnicu Sărat, disputat pe o căldură înăbușitoare, motiv pentru care jucătorii mei s-au sufocat în unele momente. Am făcut o primă repriză bună, în care am controlat jocul și pe care am încheiat-o în avantaj. În repriza secundă, din păcate lucrurile nu au mers la fel de bine, chiar dacă gazdele nu ne-au surprins cu nimic. M-a nemulțumit foarte tare prestația centralului Burloiu, care a arbitrat într-o singură direcție. Orice contact era judecat numai în favoarea adversarilor, iar acea lovitură de pedeapsă cu care am fost penalizați a fost inexistentă. E adevărat că nici noi n-am făcut un meci grozav. Am greșit preluări și pase simple și din cauză că iarba era tunsă foarte scurt, iar terenul fiind denivelat, mingea sărea rău”, a declarat antrenorul Dorin Goian.

Chiar dacă echipa sa beneficiază de avantajul terenului propriu, tehnicianul Forestei crede că returul de pe Areni va fi mult mai dificil.

„Mă aștept ca buzoienii să se retragă în jumătatea proprie și să practice un joc de așteptare. Vor sta închiși încercând să reducă spațiile, iar noi va trebui să-i desfacem, să punem presiune. Trebuie să fim foarte atenți la contraatacurile lor, fiindcă au fotbaliști pe faza ofensivă care se pretează la un asemenea stil de joc. Aștept mai mult de la Filip, Ilie sau Chika, care vin după accidentări, dar și de la Martin, Nițu sau Grosu, care au evoluat sub nivelul lor în meciul tur. Din păcate l-am pierdut pe Makongo, căruia i-a recidivat la Râmnicu Sărat ruptura la mușchii inghinali. Era un jucător foarte important pentru noi”, a precizat Dorin Goian.

Returul semifinalei Foresta - CSM Râmnicu Sărat va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 17.30, pe stadionul Areni.

În cazul în care va trece de CSM Râmnicu Sărat, gruparea suceveană va întâlni în finala barajului de promovare învingătoarea dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Metalul Buzău, tot în dublă manșă, pe 3 iunie, pe Areni, și pe 7 iunie, în deplasare.

În meciul tur Ceahlăul și Metalul au încheiat nedecis, 1-1.