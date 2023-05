Poziție de top

O suceveancă în vârstă de 35 de ani conduce de mai bine de cinci ani una din cele mai faimoase școli internaționale din Marea Britanie, Italia și Spania.

Cu o experiență de aproape 13 de ani în industria educației și vânzărilor, domenii pentru care pasiunea și stăruința i-au rămas constante, suceveanca Petruța Catargiu-Hazaparu coordonează, din poziția de director general, echipa de sute de angajați a uneia dintre cele mai cunoscute școli internaționale din UK.

„Nici nu mi-am imaginat că voi lucra în această industrie. E drept, sunt un om foarte sociabil, întotdeauna mi-a plăcut să cunosc oameni și să le aflu poveștile. Într-un fel, domeniul m-a atras către el pentru că aveam datele necesare. În educație, a fi sociabil, a-ți face plăcere să fii înconjurat de oameni, este regula numărul 1”, povestește Petruța.

Aceasta mărturisește că în activitatea sa de zi cu zi nu-și au loc compromisurile sau lucrurile făcute cu jumătate de măsură, ci este nevoie de implicare 100%, pasiune, empatie și responsabilitate.

„Sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Îmi doresc să-mi aduc contribuția la creșterea calității și imaginii pe care le au educația din România. Este motivul pentru care nu accept niciodată compromisuri sau jumătăți de măsură când vine vorba de calitatea serviciilor pe care le oferim”, completează Petruța.

Un parcurs profesional interesant

Petruța Catargiu s-a născut la Gura Humorului, a urmat Liceul ”Alexandru cel Bun” din orașul natal, îndreptându-se ulterior către cursurile Facultății de Business și Management din cadrul Academiei de Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brașov.

Până la poziția de director general la Escape Campus, a avut un parcurs profesional interesant, avansând permanent.

„Mă străduiesc să îi motivez să își iubească meseria”

Cât privește cele mai incitante și interesante aspecte ale poziției pe care o ocupă în prezent, Petruța spune că munca cu oamenii este în sine o provocare: „Interacțiunea cu oamenii m-a ajutat să aflu mai multe despre mine, să aflu povești de viață fascinante, să leg prietenii de-o viață”.

Despre relația pe care aceasta o are cu subalternii săi, Petruța Catargiu menționează că „mare parte din viață ne-o petrecem la locul de muncă, de aceea îmi iau în serios responsabilitatea de a crea un mediu în care toți angajații să simtă că au un rol important în echipă, indiferent de sex, naționalitate, religie sau orientare sexuală și să le fie respectate drepturile. Practic, mă străduiesc să am un impact pozitiv asupra colegilor, să îi motivez să își iubească meseria și să creadă în ceea ce fac pentru a transmite această încredere, mai departe, oaspeților. Este o formulă simplă - colegii mulțumiți îi vor face pe studenți să fie mulțumiți, iar dacă ei sunt mulțumiți, compania are motive să sărbătorească”.

Iar o industrie de o asemenea anvergură, parte importantă a economiei globale, vine și cu provocări pe măsură, Petruța amintind de lipsa forței de muncă, fiind tot mai dificil de găsit oameni talentați, implicați, care să dorească nu doar un job, ci și să evolueze, să își construiască o carieră în domeniul educațional.”