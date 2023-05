Concert la Hanul Domnesc

Magia muzicii s-a împletit cu cea a poeziei și a umorului fin, într-un spectacol în aer liber care a răsunat în centrul municipiului Suceava, într-un cadru deosebit de frumos, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc.

Așezați la poalele majestuoșilor arbori cu verde crud, de primăvară, mângâiați cu raze blânde de soare și fermecați cu acorduri muzicale la chitară, vioară și clape, spectatorii (puțini, dar buni!) concertului „Dacă inimile toate…” au avut parte de o după-amiază fermecătoare, alături de Silvan Stâncel Trio. Adică Silvan Stâncel - voce, chitară, kazoo; Dan Liviu Cernat - vioară; Cristian Alexievici – clape. O muzică vioaie, relaxantă, veselă, realizată (n.r. surprinzător) după texte de Matei Vișniec.

Dacă inimile toate..., Casele, Cântec de bufon, Coșmarul, Dansul lumii, La coafor, Regii toți se cred eterni, Remușcările, Revolta lupului, Singur cuc, Timpul, Vom avea o zi perfectă sunt melodiile care au încântat publicul care a răspuns invitației organizatorilor Festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec, de a le fi alături, oferindu-le și intrarea liberă.

La finalul spectacolului muzical construit în mod inedit în jurul a 12 mesaje poetice diferite ale cunoscutului scriitorului bucovinean, acesta li s-a alăturat celor trei tineri pe „scena” de la zidul frumoasei clădiri istorice, povestind, cu umor, cum a aflat el că nu are ureche muzicală, deși a fost dornic să facă parte din corul școlii, din care a și fost scos, spre marea sa rușine și indignare, la acea vreme.

„Astăzi mă consider total răzbunat! Am așteptat 55 de ani, dar sunt răzbunat că m-au scos din cor! Probabil că la mine muzica se afla în poezii, nu în ureche, iar voi ați simțit-o, de au ajuns să fie cântate. Acestea sunt texte din piesele mele pentru copii, în care am simțit nevoia să introduc versuri. Întâlnirea noastră este efectiv extraordinară și îi mulțumesc destinului că s-a întâmplat. E o noutate totală să văd poemele mele puse pe muzică, cu atâta finețe, tandrețe și armonie. E un elogiu când spuneți că muzica a ieșit din poemele mele, adevărul este că a ieșit din talentul care este răspândit aici în trei părți egale. Chiar dacă nu a fost plină grădina de aici, momentul a fost absolut magic, iar cei care nu au fost prezenți habar nu au ce au pierdut... Dar o să revenim cu un concert și o să umplem o grădină într-o zi...”, a spus maestrul Vișniec, care le-a cerut să revină la festival, anul viitor, ori să fie prezenți, alături de el, la alt eveniment la care va mai fi prezent și unde ar putea susține un concert.

Festivalul Zilele TMMVS continuă până duminică, 28 mai, inclusiv, cu o mulțime de evenimente, inclusiv cu intrare gratuită.