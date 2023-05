Ziua Europei

Profesori și elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au celebrat Ziua Europei prin activități de diseminare a experiențelor europene pe care le-au avut în acest an școlar. Ei au dezbătut, în Auditoriumul „Ion Carp Fluerici”, temele cetățeniei europene, ale valorilor europene, contextul actual al Uniunii Europene (UE), înțelegerea acestuia, valorile comune ale UE, principiile unității și diversității, identitatea națională, culturală, patrimoniul cultural național și european.

Elevii colegiului au prezentat experiențele directe avute în cadrul mobilităților organizate în școlile din Finlanda, Franța, Grecia, au vorbit despre ce înseamnă să fii cetățean european în anul 2023, despre importanța conștiinței naționale și a valorilor europene, s-au prezentat sistemele de învățământ din școlile europene partenere în care au avut șansa de a participa.

Coordonatoarele evenimentului, prof. dr. Munteanu Petronela și prof. Arotăriței Monica, au diseminat proiectele Erasmus+ coordonate și derulate în anul școlar curent, Erasmus+„Juliet - Women Open to Modern European Nations”, „Digitally ready generation for the labour market”, „Mosaic Art: each mosaic has a story to tell” și au insistat pe promovarea colaborării europene, schimbul și transferul de idei și bune practici, pe importanța unor astfel de proiecte în învățarea și exersarea limbilor străine.

Profesorii prezenți la eveniment și participanți la mobilitățile europene derulate în anul școlar curent, prof. Buraciuc Iulia și Iftimiu Adriana, au vorbit despre activitățile de proiect axate pe promovarea colaborării transcurriculare, pe utilizarea unor abordări inovatoare de învățare, pe dezvoltarea creativității, pe schimbul și transferul de idei și bune practici.

„Festivitatea de decernare a diplomelor a fost coordonată de director prof. Bejinaru Veronica Alexandra, care a premiat și felicitat elevii și profesorii participanți, apreciind cooperarea, implicarea elevilor, părinților acestora și a profesorilor implicați, reconfirmând interesul conducerii Colegiului de Artă Suceava pentru astfel de oportunități de dezvoltare instituțională”, a spus prof. dr. Munteanu Petronela.