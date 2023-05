Inițiativă

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu l-a întrebat pe premierul României, Nicolae Ciucă, dacă are în vedere ca la rectificarea bugetară să aloce sumele necesare pentru corelarea veniturilor românilor cu un coș minim de consum. Florin Pușcașu a precizat că în perioada următoare se pregătește rectificarea bugetului de stat, iar primele indicii au apărut cu privire la propunerea de reducere a bugetului ministerelor cu 6% cel mai probabil pentru plata avioanelor F35, pentru plata pensiilor speciale și finanțarea partidelor parlamentare de la bugetul de stat. „În legătură cu veniturile românilor, prin legea bugetului de stat nu ați alocat bani să fie indexate nici măcar cu rata inflației. Practic ați făcut economie bugetară din sărăcirea românilor. Consider că politica Guvernului României nu este în acord cu politica Uniunii Europene pe acest subiect, întrucât Parlamentul Europeana adoptat în data de 14 septembrie 2022 o nouă legislație privind salariile minime adecvate în UE care impune calcularea unui coș de bunuri și servicii la prețuri reale pentru salariul minim. Pensionarii au și ei dreptul la un coș de bunuri și servicii la prețuri reale ca pensie minimă, acesta putând fi primul pas pentru un trai decent după o viață de muncă”, a arătat Pușcașu. El a precizat că în Planul Național de Redresare și Reziliență este precizat un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculat pentru bunuri și servicii la prețuri reale. Deputatul sucevean a amintit că și Avocatul Poporului nominalizează propunerile legislative depuse de parlamentarii AUR pentru armonizarea cu legislația europeană și precizează că „nu înțelege de ce nu se adoptă o astfel de legislație în România”. În același timp, deputatul AUR consideră că majorarea pensiilor acordată deja nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum pentru că îi menține sub pragul sărăciei și în aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum. El a precizat că indexările acordate pentru salariul minim al românilor nu acoperă rata inflației. În final, Florin Pușcașu a ținut să-l întrebe pe premierul României care este data la care se va aplica în România noua legislație adoptată de Parlamentul European privind corelarea veniturilor românilor cu un coș de bunuri și servicii la prețuri reale.