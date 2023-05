Nici o schimbare

În cursul zilei de miercuri, magistrații de la Tribunalul Suceava au decis să nu mai prelungească măsura controlului judiciar instituită acum circa 7 luni față de Cătălin Cimpoiași, alias ”Cimpa”. Imediat, acesta și-a reluat apucăturile de adolescent nematurizat, în ciuda faptului că buletinul spune că are vreo 50 de ani. A intrat de două ori în incinta pizzeriei Pepenero, pe ai cărei angajați i-a terorizat mai multă vreme. O dată a mers la toaletă, unde a stat circa cinci minute, iar a doua oară a mers la bar și a luat niște șervețele. Nu le-a spus nimic angajaților, așa cum obișnuia în trecut, dar probabil e o chestiune de timp până va începe din nou să pună presiune pe tinerii care lucrează la Pepenero.

La mijlocul lunii martie, administratorii Pizza Pasta, Cristian Răzvan Rotariu și Mihail Horduna, au depus o plângere penală la Poliție prin care îl acuzau ”Cimpa” că îi hărțuiește și terorizează pe angajații de la Pepenero.

”La începutul anului 2023, am aflat că numitul Cimpoiași Cătălin exercita de o perioadă de timp presiuni asupra angajaților societății noastre care își desfășoară activitatea în cadrul restaurantului Pepenero și Kebab Albina din municipiul Suceava, în sensul că refuza să achite consumația, având o atitudine sfidătoare și intimidantă la adresa personalului. Deși inițial am fost revoltați de faptul că angajații nu ne-au adus la cunoștință cele petrecute mai din timp, am înțeles că situația este de fapt mult mai delicată și că vina o poartă în totalitate numitul Cimpoiași Cătălin, care indusese în rândul personalului o stare de temere. Am solicitat expres angajaților ca, pe viitor, să nu îl mai primească pe numitul Cimpoiași Cătălin în restaurant și să refuze să îl servească, sperând că în această manieră se va descuraja și nu va repeta comportamentul reprobabil”, se arată în plângerea depusă la Poliție.

”Cimpa”, acuzat de comiterea infracțiunilor de amenințare, distrugere și lovire și alte violențe

Soluția nu a fost una de natură a-l descuraja pe ”Cimpa”, care a trecut la un alt registru, mai exact la amenințări la adresa angajaților de la Pepenero.

”Aceștia ne-au relatat că li s-a cerut să nu își mai parcheze autoturismele în zona din spatele restaurantului Pepenero, întrucât acest lucru îl deranja pe numitul Cimpoiași Cătălin, care i-a asigurat că, în caz contrar, le va distruge mașinile. De altfel, nu a durat mult timp și la data de 30 ianuarie 2023, unuia dintre angajații societății i-au fost sparte cauciucurile de la autoturismul personal, pe care îl parcase în „zona interzisă” de numitul Cimpoiași Cătălin. Începând cu acest eveniment, am constatat o schimbare în comportamentul angajaților noștri, care ne-au mărturisit că se tem că fapte de aceeași natură se pot repeta și în cazul altor colegi. Ni s-a adus la cunoștință că amenințările și presiunile la adresa angajaților au continuat, însă de teamă niciunul dintre ei nu a dorit să formuleze plângere penală. Situația a devenit cu adevărat gravă la data de 10 martie 2023, când numitul Cimpoiași Cătălin l-a lovit peste față pe unul din angajații noștri, în timp ce acesta se afla la muncă, la restaurantul Pepenero”, au mai arătat administratorii Pizza Pasta.

Aceștia spun că au decis să ia poziție, întrucât s-a creat o reală stare de pericol cu privire la siguranța angajaților de la Pepenero.

”Starea de frică resimțită de aceștia este atât de puternică încât unii au luat în calcul chiar să își caute un alt loc de muncă. Nu putem tolera comportamentul nelegal și abuziv al numitului Cimpoiași Cătălin, care pune în pericol activitatea societății noastre, integritatea fizică și psihică a angajaților și clienților noștri și trebuie să fie sancționat conform rigorilor legii penale”, au mai spus Cristian Răzvan Rotariu și Mihail Horduna.

În consecință, polițiștilor li s-a solicitat să îl cerceteze pe ”Cimpa” pentru infracțiunile de amenințare, distrugere și lovire și alte violențe. Până acum au fost deja audiați zeci de martori și cel mai probabil la finalul anchetei se vor lua și o serie de măsuri.