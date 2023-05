Calamitate

Reactivarea alunecării versantului Zamca din municipiul Suceava a creat o falie cu o adâncime de 10 metri, pe o suprafață de 20 de ari, în perimetrul care aparține Liceului Teoretic Filadelfia. Din cauza alunecărilor, o parcare a școlii s-a prăbușit complet, iar un corp nou de clădire, în care funcționau două săli de clasă, a fost afectat și a trebuit demontat. Managerul unității de învățământ, Ioan Bădeliță, a declarat că acest corp de clădire a fost construit pe schelet metalic, astfel că 40% din materialele, inclusiv sistemul de încălzire din pardoseală, au putut fi recuperate, dar școala nu mai are teren disponibil pentru o reamplasare. Cei aproximativ 50 de elevi de clasa a X-a care învățau în sălile afectate „se vor plimba dintr-o sală în alta”, în funcție de programul colegilor lor, până la sfârșitul acestui an școlar.

Pe o suprafață de câțiva metri pătrați, un studiu geotehnic arată că se poate construi maximum P+2 E, iar altul permite P+9 E

Ioan Bădeliță a spus că alunecările s-au reactivat în urma ninsorii puternice din zilele de 5-6 aprilie a.c., dar este convins că la asta a contribuit decisiv faptul că la câțiva metri de școală s-au construit în ultimii ani două blocuri cu 8-9 etaje, alte două mai mici, iar la încă unul, cu 10 etaje, a fost începută fundația. Convingerea lui se bazează pe faptul că studiul geotehnic făcut în anul 2000 pentru construcția complexului de învățământ Filadelfia a arătat că terenul suportă doar clădiri cu parter și două etaje. De asemenea, terenul de sport a fost construit pe piloni la mare adâncime și a fost făcut un sistem de colectare a apelor pluviale. În aceste condiții, i se pare greu de înțeles că, la numai câțiva metri distanță, un studiu geotehnic a arătat că se poate construi în regim de mare înălțime. „De pe versant nu sunt colectate de nicăieri apele pluviale, numai noi le colectăm. După ninsorile din 5-6 aprilie toată apa de pe versant a ajuns la noi, ne-a rupt canalizarea, tot.... Anul trecut am făcut canale, am dat drumul la apă și în afara zonei noastre și am sperat că acum se va scurge pe canalele noastre, dar n-a fost așa”, a afirmat managerul Ioan Bădeliță.

În urma problemelor apărute, a făcut o adresă către Primăria Suceava, prin care a solicitat sistarea lucrărilor la blocul care urma să fie construit chiar lângă terenul de sport al școlii.

Întrebat în legătură cu autorizația de construire dată pentru blocurile din zonă, primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat că toată documentația impusă pentru autorizare, inclusiv studii geotehnice, a fost depusă de dezvoltatorul imobiliar, astfel că nu a existat nici un motiv de refuz. Mai mult decât atât, primarul a afirmat că deocamdată nu există nici o dovadă a unei legături de cauzalitate între încărcarea terenului cu construcții și reactivarea alunecărilor. Ion Lungu a confirmat sistarea lucrărilor la noul bloc de lângă terenul de sport. „Este în lucru o expertiză, se va face o analiză de risc și dacă studiul va arăta că există o problemă cu construcțiile, se vor impune restricții pe versant. Până acum școala a făcut intervenții punctuale, dar e clar că trebuie consolidat întreg versantul pentru rezolvarea problemelor”, a declarat primarul Sucevei.

Managerul Ioan Bădeliță a spus că în anul 2007 școala Filadelfia a mai făcut o expertiză, conform căreia lucrările de consolidare a întregului versant, cu ziduri de sprijin și puțuri de colectare a apelor, costă aproximativ 1- 1,5 milioane de euro, sumă pe care unitatea de învățământ nu-și permite să o plătească. De aceea, având în vedere că este vorba despre un interes public, va încerca să obțină, cu ajutorul administrației locale, o finanțare prin PNRR pentru rezolvarea problemei. „Expertiza noi o plătim, dar la lucrările de consolidare necesare, de peste 1 milion de euro, nu facem față. Din partea primăriei și prefecturii am găsit toată deschiderea și sperăm să rezolvăm”, a mai spus Ioan Bădeliță.