Elevii Colegiului Național “Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, însoțiți de profesorii Adelina și Cătălin Mihăilescu, au avut ocazia de a participa în perioada 19 Martie - 2 Aprilie la o mobilitate Erasmus+ în Italia, Sicilia, la Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”, Agrigento.

În cadrul acestui proiect, elevii au avut oportunitatea de a studia informatica dintr-o altă perspectivă. În timpul orelor de curs s-a pus accentul pe lucrul în echipă, dezvoltarea limbilor străine și a creativității, prin utilizarea unor abordări inovatoare de învățare.

În cursul celor 2 săptămâni, elevii au avut ocazia de a vizita câteva obiective turistice importante din Agrigento, cum ar fi “Scala dei turchi” și “Valle dei Templi”.

Impactul acestei mobilități Erasmus asupra elevilor români participanți a fost remarcabil.

David Alexia: “Am fost primiți cu căldură de către liceul la care am avut ocazia să studiez timp de 2 săptămâni. Mă simt norocoasă că am participat la un astfel de proiect, reușind să îmi dezvolt limba engleză și spiritul de echipă”.

Hulubeac Sebastian: “În timpul proiectului, am avut ocazia să vizitez locuri istorice și culturale importante din Agrigento și din împrejurimi. (...) Am avut oportunitatea să îmi îmbunătățesc abilitățile de comunicare în limba italiană și engleză, să cunosc oameni noi și să mă bucur de experiențe unice. Proiectul Erasmus a fost cu adevărat o experiență de viață care mi-a permis să învăț și să mă dezvolt într-un mod pe care nu l-aș fi putut face în școala mea de acasă”.

Sădean Dani: “Experiența mea ca elev într-un proiect Erasmus în Agrigento, Italia, a fost una plină de aventură și învățare. (...) De asemenea, fiind într-un mediu străin, am avut șansa să-mi dezvolt abilitățile de comunicare și să învăț să mă descurc într-un mediu diferit de cel în care sunt obișnuit”.

Alaci Eduard: “Experiența mea în proiectul Erasmus din Agrigento a fost una dintre cele mai frumoase și memorabile din viața mea. (...) Am fost impresionat de ospitalitatea și căldura oamenilor de acolo și am făcut prieteni pentru viață. În plus, am beneficiat de oportunități de dezvoltare personală și profesională”.

Irimiciuc Cosmin: “Experiența colectivă pe care am petrecut-o în oraşul Agrigento, fără îndoială, va fi una pe care cu greu o vom uita. Am trăit un nou stil de viață, am legat noi prietenii şi am învățat multe, nu numai în cadrul liceului, dar şi în afară, mai ales despre cultura italiană şi siciliană”.

Petrașuc Albert: “Experiența mea în Agrigento prin proiectul Erasmus a fost una foarte pozitivă. Am avut oportunitatea să învăț dintr-un mediu academic diferit, să îmi îmbunătățesc abilitățile lingvistice și să descopăr cultura și istoria Siciliei”.

Doroftei Melissa: “Pot spune că a fost o experiență care m-a dezvoltat ca persoană, în care am învățat să mă adaptez și să îmi depășesc limitele. Am descoperit un sistem școlar lipsit de bullying, în care colaborarea și spiritul de echipă sunt încurajate”.

Tironeac Matei: “Eu cred că această experiență va rămâne una memorabilă, deoarece sunt sigur că a deschis orizontul multor elevi și profesori. Acest timp petrecut într-o țară străină a fost foarte benefic pentru toată lumea. Noi, participanții, am reușit să realizăm în aceste două săptămâni o legătură specială cu stilul de viață, cultura, dar și cu locuitorii orașului Agrigento”

Țîflea Larisa: “În această experiență am îmbinat utilul cu plăcutul și am învățat cum să fac legătura dintre cunoștințe și aplicarea practică, toate datorită profesorilor organizatori și îndrumători. Sunt recunoscătoare programului Erasmus pentru toate aceste momente frumoase”.