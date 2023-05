Performanță

Te emoționează, dar îți dă și putere. Este delicată, dar mereu în gardă. Frumoasă, cu o voce superbă, dar și cu o forță interioară și o ambiție de fier, dobândite datorită sportului pe are îl practică, arte marțiale - Qwan Ki Do.

Cam așa o putem defini în câteva cuvinte pe suceveanca Sara Natalia Tîrnoveanu, în vârstă de 8 ani, elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în clasa I B, la secțiunea muzică (vioară), care recent a uimit o țară întreagă cu talentul și vocea sa, obținând Trofeul „Vedeta Familiei”, concurs muzical de la TVR 1.

„Sara, ești un geniu”, a spus cunoscuta interpretă de muzică ușoară Elena Gheorghe, unul dintre jurații concursului, care a fost impresionată de felul în care eleva a interpretat piesa „Never Enough” – The Greatest Showman.

„Sara, la doar 8 anișori, reușește să cânte această piesă și să ne dea această emoție… Pentru că este foarte greu să susții la 8 ani această piesă, dar nu imposibil. Sara ne-a arătat că nu este imposibil. Ea a reușit, din punct de vedere vocal, să ia note care sunt foarte jos și foarte sus și să le și susțină. Sara, ești un geniu! Iar cuvintele sunt mici în comparație cu ceea ce ai făcut tu pe scenă”, a spus Elena Gheorghe, completând că Sara Tîrnoveanu va ajunge să cânte pe marile scene, dacă acum reușește aceste performanțe în muzică.

Din juriul concursului au mai făcut parte Matilda Pascal Cojocărița și Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr. În cadrul concursului au fost trei probe complexe. La una dintre ele, Sara a interpretat, împreună cu mama ei, melodia „Into the Unknown” din filmul „Frozen 2”. Sara a cântat și o piesă din folclorul românesc, juriul apreciind cât de bine reușește fetița să treacă de la o interpretare la alta, de la un gen muzical la altul, fără greșeală.

Palmares

Talentul, vocea, carisma, ambiția, perseverența și munca Sarei au fost apreciate în multe alte concursuri județene și naționale, unde a obținut marele trofeu: Trofeul „Voci de Îngeri”, în 2022 și 2023, muzică ușoară, Suceava; Trofeul Festivalului „Ziua Zâmbetului de Copil”, muzică ușoară - 2022, Piatra Neamț; Trofeul „Vedeta Familiei” TVR1, 2023; Trofeul grupei 7-8 ani (în 2021) și 8-9 ani (în 2022), la Festivalul „Neghiniță”, Bacău; Trofeul Concursului „Stea printre stele”, la grupa 7-8 ani, în 2022, la Bacău; Trofeul „Lucky Kids”, Roman, 7-8 ani (în 2022), 8-9 ani (în 2023); Trofeul Concursului „Starurile României”, Iași, 2022 (la categoria ei de vârstă), secțiunea muzică ușoară; Trofeul „Volare”, la grupa 7-8 ani, 2022, Piatra Neamț; Trofeul „Starul de mâine”, grupa 7-8 ani, 2023, Vatra Dornei; Trofeul „Cântec de stea”, categoria 7-8 ani, Piatra Neamţ, muzică ușoară, 2023; Trofeul „Cântec de stea”, categoria 7-8 ani, Piatra Neamţ, muzică internațională, 2023; Trofeul „Rampa de lansare”, muzică ușoară, 2023, Suceava; Premiul I la concursul „Flori de April”, Tecuci, 2023 etc.

Familie

Sara este sprijinită și încurajată în tot ceea ce face de familie, de mama Lăcrămioara, de tatăl Nicolae, de fratele ei Nicholas, în vârstă de 10 ani, „isteț și foarte educat”, după cum îl descrie surioara lui. Și Nicholas este elev al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, la secțiunea pictură. El își dorește să ajungă arhitect sau să facă grafică digitală. Nicholas este pasionat de programare, de calculatoare, face parte din echipa de elevi de la Logic School, dar îi place și limba engleză, pe care o studiază cu prof. Cristina Moroșan.

Talent de la Dumnezeu și de la mama

Am întrebat-o pe Sara Tîrnoveanu când a început povestea ei de succes în muzică. Vă dați seama că mi-a răspuns că încă de mică, de la 5 ani (vă reamintesc că Sara are acum 8 ani), când mama ei a dus-o pentru o testare la profesoara Gabriela Morar, care „șlefuiește” talente la Școala de canto „Romantic Art”.

„Eu fredonam prin casă orice melodie sau reclamă pe care o auzeam la televizor sau radio. Din primul moment când doamna profesoară mi-a dat microfonul în mână nu voiam să mă mai dezlipesc de el. Sunt bucuroasă că am câștigat zeci de trofee, dar mai ales sunt fericită când aud de pe scenă aplauzele publicului”, ne-a spus „mica prințesă”, pentru că mereu îi place să se îmbrace în rochițe de prințesă.

Sara, „Vedeta Familiei”, spune că vocea și darul de a cânta vin de la Dumnezeu, dar și de la mama ei, care are o voce frumoasă și care a mai cântat, dar nu pe scene mari. „Mama mă ajută foarte mult în evoluția mea. Este cel mai mare critic al meu și uneori mă mai scoate din pepeni, dar știu că are dreptate. Repetăm, acasă, împreună, câte trei, patru ore pe zi. Sunt o fire ambițioasă, o luptătoare, și mereu vreau să fiu pe primul loc. Îmi doresc să mă cunoască lumea, să fiu pe primul loc”, ne-a mai spus Sara.

De trei ori campioană națională la Qwan Ki Do

Sara Natalia Tîrnoveanu este campioană națională la arte marțiale. Ea spune că pe cât de frumos cântă, pe atât de bine știe să se apere, deoarece trei ani consecutivi a fost desemnată campioană națională la Qwan Ki Do. Și Sara, dar și fratele ei Nicholas (aflat și el pe podium, Locul III) sunt antrenați de profesorul Ovidiu Zegrea.

Toate aceste rezultate, fie că sunt premii, trofee în muzică sau medalii și trofee în sport, au fost câștigate de Sara prin multe ore de muncă. Îi place să facă performanță. „Practic, nu am copilărie, nu mai am timp de joacă, dar nu îmi pare rău. Fac o oră de canto pe săptămână, două zile merg la karate, de la 18-19:30, exersez la vioară de două ori pe săptămână. Uit de toată oboseala și de faptul că nu mai am timp să mă joc, mai ales atunci când lumea care nu mă cunoaște mă aplaudă și îmi zice: <Bravo, Sara! Ai fost foarte bună>”.

Nu este ușor nici pentru părinți. Toată munca și rezultatele Sarei vin la pachet și cu multe deplasări prin țară, ținute speciale, cazări, toate având un preț (nu mic) și toate fiind acoperite din buzunarul familiei. „Am susținerea familiei în tot ceea ce vreau să fac și știu că părinții mă vor îndruma mereu spre ce este mai bine pentru mine. Sunt în Zodia Fecioarei, așa că sunt o fire descurcăreață, chiar le dau curaj și celor din jur, pentru că eu nu am emoții, mai ales atunci când știu că sunt bine pregătită și știu că pot face față provocărilor”, ne-a mai spus Sara, cu promisiunea că va munci mult în continuare pentru ca previziunile artistei Elenei Gheorghe să se împlinească: Sara să cânte pe marile scene, și nu numai în țară.