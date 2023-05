Actul sporitor al lecturii textelor literare și religioase

Organizat și desfășurat ca activitate distinctă în cadrul Proiectului educațional Cartea, o magnifică lucrare a Divinității, concursul interdisciplinar de limba și literatura română – religie – cult ortodox ”Paștele – Lumina Învierii lui Hristos” reprezintă cea de-a doua competiție orientată tematic spre lectura şi interpretarea textelor literare și religioase. Prima competiție, desfășurată în luna decembrie 2022, a avut ca tematică ”Dimensiunea spirituală a Crăciunului”.

Centrat pe promovarea interdisciplinarității, concursul a vizat punerea în valoare a abilităților de documentare, de lectură și de interpretare ale elevilor noștri, raportându-se la universul literaturii și al scrierilor religioase, deschizând astfel accesul la cunoașterea complexă, prin dubla poziţionare disciplinară.

Proiectul educațional ”Cartea, o magnifică lucrare a Divinității”, inițiat de profesor dr. Aurica Daneliuc, s-a iscat din dorința de extindere a orizontului cognitiv al elevilor, prin înțelegerea raportului de complementaritate dintre literatură și religie. S-a dorit, de asemenea, lărgirea sferei cunoștințelor despre textele literare, despre scriitorii români și străini, cât și despre ilustrarea, în operele acestora, a rolului religiei, prin revelarea dimensiunii moral-creștine a existenței umane.

Care a fost impactul activităților cuprinse în Proiect asupra elevilor? Unul semnificativ, dacă ne raportăm doar la numărul lucrărilor prezentate în concurs, pentru ambele tematici – 60 de lucrări, dintre care 30 pentru tematica ”Paștele – Lumina Învierii lui Hristos”. Iată cum activitățile realizate în afara curriculumului școlar obligatoriu stimulează implicarea elevilor, dorința ridicată de achiziții cognitive noi, de afirmare, de descoperire a diferitelor oportunități pentru dezvoltarea unor abilități interpersonale și personale.

Câteva dintre mărturiile elevilor sunt elocvente în acest sens.

„Pentru mine, participarea la ambele concursuri din cadrul proiectului «Cartea, o magnifică lucrare a Divinității» a reprezentat o inedită provocare. Am fost pusă în fața unor lecturi înălțătoare din punct de vedere spiritual și am descoperit cum valorile moral-creștine din textele biblice sunt oglindite în textele literare ale unor cunoscuți scriitori. Doamna profesoară Aurica Daneliuc mi-a asigurat motivația studiului, îndrumându-mă permanent cu răbdare, bucurie, pasiune.” (Valentina Buceac, clasa a IX-a C)

„Am citit de plăcere, am înțeles mesajele textelor, am realizat analize comparative, am așternut, într-o lucrare frumos închegată (a fost premiată!), gândurile și impresiile mele. Toate acestea datorită concursului desfășurat în cadrul proiectului «Cartea, o magnifică lucrare a Divinității»”. (Robert Botezatu, clasa a IX-a D)

„Experiența oferită în cadrul proiectului «Cartea, o magnifică lucrare a Divinității», prin cele două concursuri: «Dimensiunea spirituală a Crăciunului» și «Paștele – Lumina Învierii lui Hristos» a fost, de departe, cea mai interesantă din viața mea de elev de până acum. Am avut multe de învățat din lecturile cărților de literatură și ale celor religioase. Privirea de părinte și spiritul unui prieten adevărat regăsite în persoana profesoarei-mamă, Aurica Daneliuc, mi-au motivat permanent lectura și mi-au așezat în suflet nu doar cunoștințe, ci și iubirea față de Dumnezeu, de bine, de frumos.” (Teodora Daneliuc, clasa a IX-a D)

E o satisfacție foarte mare atunci când elevii, profesorii de română și de religie, conducerea școlii cooperează, formând o echipă puternică, definită de termenul „succes”!

Despre succesul proiectului și al concursului a vorbit și doamna Tatiana Vîntur, inspector școlar, prezentă la activitatea noastră. „Cine a spus că elevii din ziua de azi nu mai citesc? Activitatea de astăzi, de la Colegiul Tehnic Rădăuți, infirmă vorba șablon, ce sună a fatalitate. Tinerii citesc și știu că de fiecare dată când deschid o carte își deschid şi sufletul. Căci cartea înseamnă cunoaștere, înseamnă dezlegarea tainelor, înseamnă lumină. Tinerii Colegiului Tehnic Rădăuți măsoară timpul prin cunoaștere și iubire. Iubire pentru carte, pentru învățătură, iubire pentru Dumnezeu. Fapt dovedit aici prin numărul mare de lucrări prezentate în cadrul concursului, prin aducerea împreună a cunoștințelor de literatură și de religie și, mai ales, prin analiza convingătoare, documentată a textelor literare și religioase.” – a spus doamna inspector Tatiana Vîntur. Aprecierea sinceră a doamnei inspector a fost una dintre cele mai frumoase forme de mulțumire.

„Astăzi, la Colegiul Tehnic Rădăuți s-a sărbătorit puterea minunată a cărților și bucuria lecturii. Ce frumoasă provocare la cunoaștere, la explorarea textelor literare și a scrierilor religioase! Concursul desfășurat în cadrul proiectului «Cartea, o magnifică lucrare a Divinității» promovează accesul elevilor la cultură și la menținerea unui mediu educațional sănătos, motivant.” – a afirmat doamna inspector școlarBeatrice Filipiuc, prezentă și dumneaei la activitatea noastră.

Corul„Timotheos” al colegiului, sub îndrumarea doamnei profesor Elisabeta Marici, a creat un moment înălțător în deschiderea concursului, interpretând două cântări pascale. Elevii-concurenți, frumos îmbrăcați în costume populare, purtând în obraji purpura emoțiilor, și-au prezentat, pe rând, lucrările, într-o atmosferă vibrantă. Cabinetul de religie, unde s-a susținut concursul, a devenit, pentru câteva ore, un laborator al gândurilor, al creativității, al explorării, al promovării înaltelor valori moral-creștine.

Doamna director, profesor Mihaela Moisuc, a felicitat elevii și profesorii îndrumători, subliniind străduința tuturor de a închega frumoase și interesante lucrări, valorificând lectura textelor literare și a textelor religioase: „Meritați pe deplin răsplata străduinței voastre, căci așa cum spune scriitorul Ralph Waldo Emerson, «răsplata lucrului bine făcut este de a-l fi făcut bine.» Iar voi, dragi elevi, ați dovedit mult interes pentru studiu, plăcerea de a deschide cărțile, de a le pătrunde tainele și de a descoperi frumosul și adevărul din spatele fiecărei litere. Felicitări!”

Premierea s-a realizat în aceeași atmosferă vibrantă, iar chipurile emoționate și luminoase ale elevilor au mărturisit bucuria împlinirii sufletești.

Concursul ”Paștele – Lumina Învierii lui Hristos” a însemnat pentru elevii participanți, dar și pentru profesorii îndrumători multă implicare motivațională, întrucât tematica i-a conectat la texte literare și religioase a căror unicitate este incontestabilă. Înțelegând tăria și trăinicia mesajelor operelor citite, analizate și prezentate în cadrul concursului, elevii au demonstrat că Lumina Învierii crește mereu în sufletele noastre, căci Hristos și-a dorit să fim noi toți fii ai Luminii celei de Sus.

Profesor dr. Aurica Daneliuc