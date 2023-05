Ediția a VIII-a

Caravana „10 pentru folclor”, ediția a VIII-a, și-a încheiat călătoria de o săptămână, 24-28 aprilie 2023, cu un spectacol în comuna Ciprian Porumbescu, prilej cu care a fost inaugurat și Căminul Cultural „Vlad Rădescu” din localitate, după numele marelui actor care a jucat magistral rolul compozitorului Ciprian Porumbescu, în filmul cu același nume.

La evenimentul de pe 28 aprilie 2023 au participat zeci de artiști și oficialități locale, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin reprezentantul ei, preotul consilier eparhial Mihai Cobziuc, i-a premiat pe Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, și pe Mihai Cotos, dirijorul orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava.

„Onorați să facem parte din proiectul <10 pentru folclor>”

Spectacolul de final din cadrul Caravanei „10 pentru folclor”, ediția a VIII-a, a fost un regal de folclor, la care au participat și primarii din localitățile în care a ajuns caravana folclorului în acest an. Gazda, de această dată primarul comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițan, le-a urat bun venit tuturor în comuna marelui compozitor: „Suntem onorați de faptul că finala <10 pentru folclor> are loc în comuna noastră, chiar în anul omagial Ciprian Porumbescu. Mai mult decât atât, am inaugurat și Căminul Cultural <Vlad Rădescu> cu acest prilej, și nici nu am fi putut visa la o asemenea inaugurare, cu atâtea nume sonore ale folclorului românesc, din întreaga țară”.

Mihaela Bârsan a fost distinsă cu Ordinul „Crucea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”

Întâlnirea-spectacol a debutat cu o cântare pascală interpretată de părintele consilier eparhial Mihai Cobziuc, acompaniat de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava. Ulterior, părintele Cobziuc, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, i-a conferit Mihaelei Bârsan Ordinul „Crucea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, spunând: „Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a dat binecuvântare pentru a susține acest demers și a urmărit cu drag parcursul caravanei folclorului din acest an. Înaltpreasfinția Sa a remarcat faptul că proiectul <10 pentru folclor> are deja puternic impact la nivel național, este foarte bine gândit și reunește o pleiadă de momente artistice tradiționale: valorizarea pricesnelor, interpretare vocală, instrumentală, joc popular, prezentarea costumelor din opt zone folclorice și promovarea producătorilor, dar și a artiștilor locali. De aceea, în cadrul permanenței eparhiale, s-a stabilit ca domnișoarei Mihaela Bârsan să îi fie conferit Ordinul <Crucea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava>”.

Dirijorul Mihai Cotos a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”

În cadrul spectacolului, a fost distins cu Ordinul „Crucea Bucovinei” și dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, Mihai Cotos, tot de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin părintele consilier eparhial Mihai Cobziuc, pentru volumul impresionant de muncă pe care l-a depus în cadrul proiectului. Dirijorul Mihai Cotos a susținut, împreună cu orchestra, câte două spectacole live, în fiecare dintre cele cinci zile cât a călătorit Caravana folclorului prin județ. Fiecare spectacol cu durat cel puțin trei ore și a fost susținut la un nivel artistic foarte ridicat. Pentru toți artiștii invitați în proiect a fost o plăcere să cânte împreună cu orchestra dirijată de talentatul Mihai Cotos.

Artiști cunoscuți și apreciați, pe aceeași scenă

Pe scena Căminului Cultural „Vlad Rădescu” din Ciprian Porumbescu au evoluat, rând pe rând, dansatorii Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, coordonați de maestrul coregraf Costinel Leonte, cunoscutul și apreciatul dirijor Cristi Năstase de la Bacău, care a venit însoțit de fratele său, Mihai Năstase, talentatul dirijor sucevean Mihai Cotos, poliinstrumentistul Leonard Zamă și îndrăgiții soliști vocali Maria Luiza Mih (Maramureș), Ciprian Pop (Banat), Daniel Pop (Sălaj), iar din Bucovina: Ancuța Corlățan, Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Marian Gogan, Petronela Popa, Alexandra Negru și Grupul vocal-instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus.

Mai mulți susținători ai Caravanei folclorului

Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Loredana Ceică, inspector școlar pentru arte, care face parte din echipa „10 pentru folclor”, a avut o scurtă intervenție în cadrul evenimentului, afirmând: „Iată o oră completă de folclor, cu artiști apreciați în întreaga țară. Dacă acum opt ani vă prezentam doar frumusețea costumului popular din zona noastră, am reușit să găsim tot mai mulți susținători ai caravanei folclorului și anul acesta am prezentat costumul popular din opt zone folclorice. Și nu intenționăm să ne oprim aici. Acesta este meritul Mihaelei Bârsan, care ne-a adunat pe toți împreună, ne-am unit forțele pentru a pleda pentru introducerea opționalului de folclor în școli. Țin să le mulțumesc în egală măsură și domnilor primari, doamnelor și domnilor directori de școli, pentru că s-au mobilizat exemplar la cele 10 întâlniri spectacol <10 pentru folclor>”.

Ediție de colecție

La finalul evenimentului, toți artiștii au urcat pe scenă, împreună cu oficialitățile locale, și au interpretat „Cântă cucu-n Bucovina”. Un cuvânt de final a avut și prezentatoarea spectacolului, Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor: „Ediția din acest an a proiectului a fost una de poveste. Am avut invitați din opt zone folclorice: Bucovina, Moldova, Maramureș, Ardeal, Ținutul Pădurenilor, Oltenia, Gorj și chiar Dobrogea. Cu toții au fost acompaniați de minunata orchestră a Ansamblului Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu>, condusă de cel care este considerat de specialiști urmașul maestrului George Sîrbu, la fel ca și maestrul Cristi Năstase din Bacău, format de distinsul muzician, ca și părintele Mihai Cobziuc, Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina, amândoi foști membri ai grupului Balada, înființat de maestrul George Sîrbu”.

Mulțumiri

Mihaela Bârsan a mărturisit că și ea s-a format „pe lângă regretatul dirijor și folclorist George Sîrbu”, care a apreciat-o, dovadă fiind faptul că i-a încredințat organizarea spectacolului său aniversar, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

„Cred că se bucură, de acolo, de Sus, să își vadă moștenirea dusă mai departe de către cei pe care i-a format din punct de vedere artistic. Mulțumesc Primăriei Municipiului Suceava și domnului primar Ion Lungu, care deschid în fiecare an Caravana folclorului, din Suceava pornim de fiecare dată, apoi Consiliului Județean Suceava, domnului președinte Gheorghe Flutur și domnului vicepreședinte Niculai Barbă, pentru participarea extraordinară în proiect a Ansamblului Artistic <Ciprian Porumbescu> Suceava, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, pentru că ne ajută să promovăm tradițiile și valorile neamului românesc în rândul tinerilor, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, domnilor inspectori Grigore Bocanci și Petru Crăciun, pentru că ne ajută să implementăm opționalul de folclor în școli, dar și tuturor autorităților locale: primari, directori de școli și preoți care s-au mobilizat extraordinar și în acest an și ne-au primit extraordinar de frumos în fiecare localitate: Suceava, Bălăceana, Sadova, Fundu Moldovei, Fântâna Mare, Forăști, Bunești, Pătrăuți, Stroiești și Ciprian Porumbescu”, a completat Mihaela Bârsan.

Povestea merge mai departe

În acest an, în cadrul Caravanei „10 pentru folclor”, primarii din comunele Fântâna Mare și Ciprian Porumbescu au ales să inaugureze căminele culturale din localitățile pe care le conduc, ceea ce-i onorează pe organizatorii proiectului. Deși a pornit la drum în zi de lucru, luni, și s-a încheiat la fel, vineri, Caravana folclorului a transformat aceste zile în sărbătoare, „datorită artiștilor din întreaga țară care au participat în proiect, fără nicio pretenție financiară”.

”Le mulțumesc tuturor, spune inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, și îmi reînnoiesc promisiunea făcută domnului primar Ion Lungu, în 2020, atunci când a ales să marcheze cei 632 de ani de la prima atestare documentară a Sucevei cu un spectacol marca <10 pentru folclor>, că voi transforma Suceava în capitala folclorului românesc, indiferent cât va dura până se va întâmpla acest lucru. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc publicului iubitor de folclor, care ne-a fost alături la cele 10 întâlniri-spectacol. A fost incredibil de frumos și promitem să ducem povestea mai departe”.

Organizatori

Proiectul „10 pentru folclor”, ediția a VIII-a, a fost organizat de Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația „10 pentru folclor”, având ca parteneri: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Tradițional TV, primăriile din Bălăceana, Sadova, Fundu Moldovei, Fântâna Mare, Forăști, Bunești, Pătrăuți, Stroiești și Ciprian Porumbescu. Evenimentul a fost sponsorizat de Araisa Group, Cofetăriile Ambianța, Restaurant Casa Negru, Ritmic Ilișești, Beauty Gold by Angi Nascu, I. C Beauty Lounge și Matteo Rustic Construct.