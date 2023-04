Fonduri

Consiliul Județean Suceava are în implementare sau în așteptare proiecte de dezvoltare de peste un miliard de euro. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, la finalul ședinței de miercuri a deliberativului județean. Flutur a spus că la o primă vedere CJ Suceava are în implementare în momentul de față 50 de proiecte cu o valoare de circa 246 de milioane de euro. El a arătat că pe Programul Operațional Regional 2014 – 2020 sunt cinci proiecte cu fonduri europene, el amintind aici că recent s-a finalizat și desemnarea constructorului pentru modernizarea axei rutiere Suceava – Iași. Gheorghe Flutur a spus că pe Programul Transfrontalier cu Ucraina sunt în implementare șase proiecte, la care se adaugă un proiect pe Programul Operațional pentru Asistență Tehnică, pentru modernizarea drumului dintre Fălticeni și Mălini, inclusiv a podului peste râul Moldova între Cornu Luncii și Mălini. „Avem un proiect pe POIM la spital, dar și trei proiecte PNRR aprobate, în valoare de 34 de milioane de euro, și mai avem încă patru în așteptare. De asemenea, avem un proiect pe Erasmus pe învățământ și mai multe proiecte la arhitectul-șef, șase proiecte în implementare la Direcția Tehnică, la care se adaugă alte proiecte cu valori mari unde Consiliul Județean este implicat în realizarea lor”, a declarat șeful administrației județene. El a făcut referire aici la proiectul pentru construcția șoselei de centură a orașului Gura Humorului, pentru care documentația este aproape finalizată, precum și la drumul expres Suceava – Botoșani. De asemenea, Flutur a amintit și de proiectele pentru noile corpuri de spital de copii și de boli infecțioase, cu o valoare de 170 de milioane de euro, pentru care sunt finalizate documentațiile la Compania Națională de Investiții, aici dorindu-se asigurarea unei părți din finanțare printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Gheorghe Flutur a mai amintit și de proiectele aflate în derulare la Aeroportul ”Ștefan cel Mare”, dar și de cele 15 proiecte în derulare pentru modernizarea unor drumuri județene, în valoare de peste 104 milioane de euro, din care șase proiecte sunt prin PNDL, cinci pe Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și patru proiecte de investiții din fonduri proprii ale Consiliului Județean. „Dacă adunăm ce are Consiliul Județean astăzi, avem proiecte în execuție de 246 de milioane de euro și în așteptare proiecte cu valori foarte mari, respectiv 12 proiecte de 755 de milioane de euro. Asta înseamnă depășirea unui miliard de euro și sper să putem intra în linie dreaptă și cu aceste proiecte mari”, a mai declarat Gheorghe Flutur.