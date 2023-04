Joi, 13 Aprilie 2023 (18:12:13)

Municipalitatea suceveană a reușit să își achite toate datoriile existente până la finele primului trimestru al anului, din încasarea de taxe și impozite de la populație și agenți economici.

„Sunt mulțumit de încasări. Am stins toate datoriile și am trecut prin zero la 31 martie”, a spus primarul Ion Lungu, care a remarcat că încasările din taxe și impozite la bugetul municipiului Suceava sunt mai mari cu 18,91% în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. În total s-au încasat în plus aproape 2 milioane de euro.

La persoanele fizice încasările au fost mai mari cu 24,1%, iar la persoanele juridice cu 15,72%.

Remarcabilă este creșterea plăților online la taxe și impozite, cea mai mare de până acum - 7,2% din totalul plăților efectuate.

La fel ca și anii anteriori, contribuabilii care și-au achitat obligațiile fiscale pentru întregul an până la data de 31 martie au beneficiat de o reducere de 10% la impozitele pe clădiri.