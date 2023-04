Atenționare

Statul Major al Forţelor Aeriene a informat, miercuri, prin intermediul Prefecturii Suceava, că aeronave de luptă de mare viteză aparţinând Forţelor Aeriene Spaniole vor executa în zilele de 12 și 13 aprilie a.c. zboruri de antrenament la înălţimi mici în centrul, estul şi sud-estul ţării. Antrenamente similare au avut loc și marți, 11 aprilie a.c..

„Menţionăm că aceste activităţi de zbor sunt în concordanţă cu reglementările aeronautice în vigoare, având drept scop creşterea nivelului de antrenare a personalului navigant şi menţinerea capacităţii acţionale în cadrul alianţei. Statul Major al Forţelor Aeriene se preocupă constant pentru diminuarea impactului activităţilor aeronautice asupra comunităţii locale, urmărind în acelaşi timp îndeplinirea obiectivelor de pregătire a piloţilor, în conformitate cu cerinţele specifice, obiective care includ şi executarea unor antrenamente adecvate condiţiilor actuale”, se arată în comunicat.

Conform paginii de facebook a Forțelor Aeriene Române, un detașament al Forțelor Aeriene Spaniole a fost dislocat în România pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană întărită și misiuni din cadrul activităților de vigilență întărită. Este format din aproximativ 130 de militari, piloți și personal tehnic şi are în dotare șase aeronave F-18 Hornet. Misiunile sunt executate sub comandă NATO, împreună cu aeronave F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR și militari din cadrul Forțelor Aeriene Române.„Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Spaniole și Forțele Aeriene Române”, se precizează în informarea FAR pe această temă.