Opinie

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune că românii au tot mai puțină încredere în instituțiile statului român și acest lucru își găsește justificarea obiectivă în faptul că acestea nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege și nu ocrotesc interesele românilor care, din buzunarul lor, le susțin financiar, prin impozite și taxe. De aceea, ori de câte ori aceste instituții, bine plătite, nu își fac treaba, Guvernul Ciucă trebuie să găsească soluții și să repare pagubele generate de ele.

”În cursul ultimilor doi ani, am adresat mai multe întrebări și interpelări autorităților centrale care au atribuții directe în domeniul supravegherii pieței asigurărilor de răspundere civilă obligatorie. Am primit garanții scrise că nu sunt probleme, că tarifele la RCA au crescut doar temporar, că piața își va reveni și că totul va fi ca înainte. Realitatea ne-a demonstrat că două dintre cele mai mari societăți de asigurări s-au prăbușit, cu girul și concursul autorităților responsabile, iar românii trebuie să plătească prețul falimentelor. De asemenea, am fost printre puținii parlamentari care au cerut asigurări de la Autoritatea de reglementare în domeniul energiei cu privire la riscurile potențiale determinate de liberalizarea pieței și de criza energetică provocată de agresiunea rusă din Ucraina. Mi s-a transmis că nu trebuie să am motive de îngrijorare, că prețurile la energie vor scădea, că va crește concurența în piață și toată lumea va fi fericită! Realitatea ne-a demonstrat fix contrariul, iar explozia prețurilor la energie nu a fost oprită decât prin măsuri extrem de costisitoare adoptate de Guvernul Ciucă”, a arătat Ioan Balan.

Acesta a oferit și un alt exemplu, despre asigurările scrise pe care le-a primit de la ANSVSA că țara a scăpat de pesta porcină africană, că la noi gripa aviară este istorie și că fermierii români nu trebuie să își facă griji. S-a întâmplat exact invers, la peste 5 ani de la apariția pestei porcine, sute focare sunt încă active, iar sute de ferme sunt puse pe butuci de aceste epidemii care afectează zootehnia românească.

”Este important ca reformele demarate de Partidul Național Liberal în multiple domenii – educație, fiscalitate, fonduri europene, infrastructură, administrație – trebuie să fie extinse și cu o amplă reformă a instituțiilor și autorităților publice centrale. Rolul și scopul reformelor trebuie să fie acela de a face aceste instituții utile pentru societate și economie, funcționale și capabile, profesioniste, astfel încât interesele generale ale românilor să fie protejate în mod real”, a concluzionat Ioan Balan.