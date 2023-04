Măsură

Perchezițiile de marți de la Biroul Vamal Siret și de la locuințele unor vameși au fost urmate de reținerea unei persoane care a fost dusă la audieri la sediul din Iași al Parchetului European. Bogdan Dorobanțu a fost prezentat în fața Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave. Magistratul de drepturi și libertăți care a analizat cererea a considerat că măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile este suficientă. E drept, măsura nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Iași.

Gabriel Narcis Chira, avocatul care l-a reprezentant pe Bogdan Dorobanțu, a declarat că decizia Tribunalului Iași este una corectă, mai ales că faptele de care este acuzat clientul său sunt vechi de peste 5 ani. ”Raportat la probatoriul la care am avut acces, consider că nu se impunea o altă măsură mai restrictivă. Eu am încredere în justiție și sunt convins că vor fi luate cele mai corecte decizii”, a mai spus avocatul Gabriel Narcis Chira. Lucrătorul vamal Bogdan Dorobanțu este acuzat de comiterea a 49 de fapte, o alta fiindu-i atribuită unui coleg, Constantin Ostrovan, care are și el calitatea de inculpat în acest dosar.

Opt percheziții și prejudiciu de 650.000 de euro

Casele mai multor vameși care activează la Biroul Vamal Siret au fost ținta unor percheziții ale procurorilor de la Parchetul European, structură care are biroul regional la Iași. Percheziții, opt în total, au avut loc și la sediul Biroului Vamal Siret, iar faptele vizate sunt de exporturi fictive de tutun și produse de pipă cu scopul de a eluda plata unor taxe și accize. Potrivit datelor de până acum, ar fi vorba de 50 de treceri fictive ale unor tiruri cu mărfuri provenite din Turcia și Emiratele Arabe Unite și care în mod normal trebuiau să fie doar în tranzit pe teritoriul României. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene, numai prin activitatea de la Siret, se ridică la peste 650.000 de euro.

”Pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului național și al UE, oamenii legii au sechestrat imobile (cinci proprietăți) și numerar în diferite valute, printre care euro, dolari americani, leu românesc și grivna ucraineană”, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Anchetatorii susțin că mai multe persoane fizice și companii din Cehia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ucraina au pus în aplicare un circuit vamal fraudulos pentru importul de tutun prelucrat (narghilea și tutun de pipă) din Emiratele Arabe Unite și Turcia. Faptele ar fi avut loc între iunie 2017 și ianuarie 2018, când un total de 50 de transporturi de produse din tutun prelucrat au fost declarate în tranzit prin UE – majoritatea provenind din Italia (35). Au existat și transporturi care au pornit din Germania (opt), Lituania (șase) și Cehia (unul). Anchetatorii cred că autovehiculele declarate la Biroul Vamal Siret ca transportatoare de tutun erau în realitate goale, pentru a simula tranzitul către țări terțe și a se sustrage de la plata taxelor și taxelor vamale. În consecință, bunurile au fost vândute în țările UE cu profituri uriașe, eludând în același timp taxe, accize și TVA.

Ancheta ar fi demarat la solicitarea Autorității Vamale din România

Actuala anchetă ar fi demarat la sesizarea șefilor vameșilor anchetați în acest dosar. ”Autoritatea Vamală Română este cea care a sesizat organele competente în acest caz și specialiști de la sediul nostru central sunt prezenți la fața locului pentru a oferi sprijinul necesar.

Integritatea este o responsabilitate comună, iar Autoritatea Vamală Română acordă o atenție sporită acestui aspect. Am oferit și vom oferi sprijin permanent organelor de cercetare penală, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni de natură să prejudicieze imaginea personalului vamal. Consolidarea capacității de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere și fraudelor vamale și fiscale, împreună cu creșterea gradului de securizare a frontierei externe a UE sunt printre cele mai importante obiective ale vămii române. Ne exprimăm astfel convingerea că, împreună cu autorităţile competente, vom contribui la creşterea gradului de integritate în cadrul Autorității Vamale Române”, se arată într-un comunicat de presă.