Ucidere din culpă

Judecătorii au dat o primă soluție în cazul unui accident rutier mortal produs la intrarea în Suceava dinspre Șcheia, care aproape că s-a pierdut în negura vremii.

În aprilie 2018, o femeie a murit, iar alți trei pasageri dintr-un taxi au fost răniți după ce șoferul unui vehicul greu ar fi încercat să treacă de pe o bandă pe alta fără a se asigura. Accidentul s-a produs pe sectorul de circulație cu sens unic din zona Jumbo, pe sensul de mers spre Suceava așadar.

Inculpatul Dan Cristian Tanu a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și un an de închisoare pentru vătămare corporală din culpă. Cele două pedepse au fost contopite și a rezultat pedeapsa de 2 ani și 4 luni de închisoare, pe care judecătorii au stabilit să o suspende condiționat, pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile. Așadar, dacă sentința va rămâne definitivă în această formă, șoferul nu va executa pedeapsa în închisoare, dacă va respecta termenele și condițiile impuse.

Judecătoria Suceava a stabilit și o serie de despăgubiri pentru urmașii femeii în vârstă de 44 de ani care a decedat în acest accident, însă și această latură civilă a dosarului poate fi atacată cu apel la Tribunalul Suceava, care probabil că va da soluția finală în acest caz.

Un accident cu o dinamică de producere complicată și cu variante diferite ale celor doi șoferi implicați

Din anchetă a rezultat că accidentul s-a produs în momentul în care șoferul autotrenului, Dan Cristian Tanu, a încercat schimbarea benzii de mers şi a acroşat autoturismul taxi, care circula în aceeaşi direcţie.

Ancheta a fost una complexă și a necesitat efectuarea unei expertize de specialitate. Asta pentru că cele două mașini au circulat foarte aproape una de alta și a fost greu de stabilit care șofer a intrat în celălalt.

În urma acroșării, autoturismul Dacia Logan taxi a fost proiectat violent în afara părţii carosabile. Autoturismul s-a răsturnat pe cupolă, a fost proiectat într-un alt autoturism parcat pe marginea drumului, după care s-a oprit în poarta fabricii de lactate din zonă. Impactul i-a fost fatal uneia din pasagerele din spate din taxi.

Variantele celor doi șoferi implicați în accident

În taxi se aflau șoferul și patru pasageri, trei femei și un bărbat.

Gheorghe Pupăză, şoferul autoturismului taxi Dacia Logan, a declarat la vremea respectivă pentru Monitorul de Suceava: ”Veneam de acasă, de la Păltinoasa, şi în drum spre Suceava am luat la ocazie patru pasageri din comuna Ilişeşti, o femeie în dreapta mea, alte două femei pe bancheta din spate şi un bărbat pe partea dreaptă a banchetei din spate. La un moment dat, în timp ce circulam pe segmentul de drum cu sens unic din zona Jumbo din Şcheia, pe banda din dreapta, am apucat să văd în oglindă semnalizarea spre dreapta făcută de un tir, care intenţiona să treacă pe banda mea, el circulând pe banda din stânga. În acel moment bara din faţă a cabinei tirului m-a acroşat în zona triplei de semnalizare stânga spate, autoturismul s-a rotit prin faţa cabinei camionului, după care s-a răsturnat pe cupolă şi a parcurs în această poziţie circa 20-30 de metri, spre partea din stânga a drumului, până în apropierea porţii fabricii de lapte. În acele momente am acroşat şi un autoturism Audi, parcat pe partea stângă a drumului.”

Declarația șoferului de taxi a fost în mare parte confirmată de anchetă. Prin urmare, șoferul de tir a fost găsit vinovat și trimis în judecată pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Cristian Tanu, șoferul tirului, nu s-a considerat vinovat de accident. „Eram pe traseu abia de vreo 5 kilometri, din altă direcţie decât taxiul. Într-adevăr am semnalizat dreapta, însă m-am asigurat, l-am văzut în oglindă, am văzut maşina taxi şi am aşteptat să treacă. Când a ajuns în dreptul cabinei nu ştiu ce a făcut, pur şi simplu a intrat în faţa mea. Sunt nevinovat şi susţin asta până la Dumnezeu. Îmi pare rău că a murit un om, dar eu nu sunt vinovat”, a declarat ulterior accidentului bărbatul.

Cel puțin procurorii și prima instanță de judecată au stabilit că el este vinovat.

Cum sentința nu este definitivă, inculpatul se bucură încă de prezumția de nevinovăție.