Proiecte ale Sucevei

Prezent la București pentru a face demersurile necesare ca proiectele municipiului Suceava să meargă în direcția bună, primarul Ion Lungu a avut deja o serie de întâlniri și discuții pe teme importante pentru comunitate.

„În primul rând am fost la Ministerul Energiei, pentru realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru sectorul public, respectiv realizarea Parcului Fotovoltaic la Suceava. Sperăm ca în această vară să se deschidă sesiunea de depunere a proiectelor”, a spus edilul Sucevei, care vrea să acopere o bună parte din necesarul de energie electrică utilizată de transportul public în comun cu autobuze electrice, dar și din consumul instituțiilor, prin realizarea unui uriaș parc de panouri fotovoltaice pe terenul de la Termica.

Alte discuții au fost purtate de primarul Sucevei la Compania Națională de Investiții, pentru demararea procedurilor de licitație la cea de a doua creșă modernă, care va fi construită pe strada Paris nr.1, din cartierul Europa.

Lucrările de realizare a primei creșe moderne, cu 110 locuri, prin CNI, au fost demarate deja pe Dealul Mănăstirii, în Burdujeni.

„La Ministerul Dezvoltării am discutat despre plata autobuzelor la firma Solaris. De asemenea, am discutat despre stadiul emiterii Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Totodată, la Direcția de implementare a proiectelor prin PNRR, am discutat despre stadiul implementării proiectelor aprobate prin acest program, în mod special licitația pentru achiziția celor 50 autobuze pe Zona Urbană Funcțională”, a precizat Ion Lungu, care a mai fost și la Ministerul Finanțelor, unde a participat la Comisia de Împrumuturi Locale.

Edilul Sucevei a apreciat că peste tot au fost discuții constructive la problemele ridicate.