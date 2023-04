Blocaj

Autoritățile sucevene au transmis în cursul zilelor de marți și miercuri că nu au fost probleme deosebite din cauza ninsorilor abundente pe perioada codului portocaliu, însă pe tot parcursul celor două zile șoferii aflați în trafic au demonstrat cu argumente și imagini, foto și video, că intervențiile pe rutele rutiere, naționale și județene, au fost deficitare.

În cursul zilei de marți, pe mai multe porțiuni de drum din diferite zone ale județului s-a circulat extrem de dificil și au existat inclusiv blocaje, aspect care în raportările oficiale ale Prefecturii Suceava, spre exemplu, nu apare. Una dintre situațiile de acest fel s-a înregistrat pe drumul național 2K, care leagă Milișăuți de Iaslovăț. Unul dintre șoferii prinși în iadul alb ne-a trimis mai multe fotografii, dar și o mărturie despre trafic și ”implicarea” drumarilor și a polițiștilor.

”Am zis să vă trimit și eu câteva poze din același loc (n.a. – locul unde în șanț a intrat o mașină de Poliție) și voiam să mai specific și faptul că am fost în acel loc de când s-a blocat prima mașină și am rămas până când s-a deblocat drumul, dar nu cu ajutorul autorităților. Autorități care stăteau frumos în mașină, la căldură. Ei n-au pus efectiv piciorul pe drum să ajute sau măcar să dirijeze traficul care circula pe o singură bandă. Tot noi, cei care eram prinși acolo, am dirijat și traficul din ambele direcții de mers ca să nu se formeze cozi prea mari, în timp ce domnii polițiștii așteptau cuminți în mașină să le vină rândul să treacă. Să nu mai zic că echipajele de deszăpezire au venit după o oră, timp în care cei blocați ne-am ajutat unul pe altul să scoatem mașinile din șanț pentru a debloca drumul”, ne-a transmis unul dintre cititorii cotidianului nostru.

Trafic restricționat pentru mașinile de mare tonaj între Suceava și Siret, din cauza viscolului puternic

Miercuri dimineața, Prefectura Suceava a transmis că de la ora 6:00, pe tronsonul DN 2 dintre Suceava și Siret, km 442+211 ÷ 482+230, a fost luată decizia restricționării traficului pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza viscolului puternic și a vizibilității scăzute. Prefectul Alexandru Moldovan a transmis la momentul respectiv că pentru restabilirea în totalitate a circulației, Secția Drumuri Naționale Suceava va interveni pe acest sector cu autospeciale dotate cu lamă și răspânditor de material antiderapant. Intervenția utilajelor a făcut ca restricțiile de circulație să fie ridicate în jurul orei 9:30.

Sute de mașini au rămas blocate miercuri după-amiază în trafic, în zona „Zidului morții” din Șcheia

Tot miercuri, sute de mașini au rămas blocate în trafic în zona „Zidului morții” din Șcheia. Mai mulți cititori ai cotidianului Monitorul de Suceava au trimis imagini cu blocajele imense din această zonă, precizând că au trecut și mai mult de două ore fără să se întâmple nimic pentru reluarea circulației. Din imaginile transmise se putea vedea că traficul a fost complet blocat dinspre satul Trei Movile spre Suceava, dar și din Șcheia către Pătrăuți, pe șoseaua de centură a municipiului Suceava. În ambele direcții coloana de mașini se întindea pe mai mulți kilometri.

Contactat telefonic, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat că i-a solicitat coordonatorului activității Secției de Drumuri Naționale Suceava, Romeo Caciuc, să se deplaseze la fața locului pentru a vedea exact care este motivul pentru care se înregistrează aceste blocaje. El a precizat că motivul pentru care s-a produs acest blocaj a fost un pod de gheață de pe DN 17 în zona Ilișești, motiv pentru care circulația a fost întreruptă până la intervenția utilajelor de deszăpezire. Moldovan a precizat că din spusele coordonatorului SDN Suceava blocajul de pe centura Sucevei spre Pătrăuți a fost un efect al celuilalt blocaj dinspre Ilișești spre Suceava. Ulterior circulația a fost deblocată.

Restricție totală de circulație pe drumul județean Valea Glodului – Hârtop

Miercuri seara, Prefectura Suceava a transmis că din cauza condițiilor meteo a fost instituită restricție totală de circulație pe DJ 208C Valea Glodului - Hârtop începând cu ora 19.00. Potrivit aceleiași surse, cu excepția acestui drum județean nu s-a mai impus o altă restricție de circulație pe căile rutiere din județ, „chiar dacă se circulă îngreunat pe DN 2 Suceava – Siret și DN 17 Suceava – Gura Humorului”. De precizat că în urma previziunilor meteo pentru noaptea de miercuri spre joi, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a făcut un apel către suceveni să renunțe la deplasările cu mașina către județele Iași și Botoșani.