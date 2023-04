În urmă cu vreo două-trei zile, unul din subiectele dezbătute în studioul Digi Sport a fost ştirea apărută în presade specialitate din Italia, conform căreia lui Cristi Chivu urmează să i se propună preluarea echipei "mari" a lui Internazionale Milano, după ce tot el a adus în vitrina clubului trofeul cuvenit echipei de speranţe, cu care Chivu a câştigat titlul în Italia, dar cu care a jucat ieri şi semifinala Cupei Italiei la acest nivel. Este indiscutabil un şir de rezultate care ne arată un Chivu apreciat de clubul la care şi-a încheiat cariera, şi cu care a câştigat chiar şi Champions' League, ca jucător, sub comanda lui Jose Mourinho, performanțăcare nu văd când s-ar mai putea repeta cu vreun jucător român din noul val. Numai faptul că a apărut pe "listascurtă" a posibililor viitori antrenori ai Inter-ului e un semnal că Chivu chiar are calităţile necesare pentru a deveni un candidat serios la preluarea Naţionalei României, după ce Edward Iordănescu îşi va fi încheiat misiunea de ratare a unei noi calificări. Problema e căşi dacă între timp Chivu ar câştiga nu ştiu ce alte trofee, probabil că nimeni din FRF nu s-ar gândi să-i propună postul de selecţioner, fiindcă zău că nu îl văd ascultând de "indicaţiile" tuturor clovnilor pripăşiţi pe la FRF, precum alde Stoichiţăşi alţi lingăi. Ştiţi însă ce m-a făcut să cred că Cristi Chivu chiar face bine ceea ce face? Faptul că alt vestit comedian al gazonului, Dan Petrescu, frustratul cu pretenţii de geniu al tacticii (e cumva genial să reuşeşti de mii de ori 0-0!),a spus că Inter n-o să-l pună antrenor pe Chivu fiindcă "n-are experienţă"! Vă reamintesc că Petrescu se visaantrenor la Chelsea... care însă a fugit de el ca de Satana la gândul că ăsta are doar experienţa scorurilor albe pe bază de băgat 11 dosuri pe linia porţii!