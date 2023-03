Merite

Singura lucrare perfectă, evaluată cu punctaj maxim, 100 din 100, de la Olimpiada Județeană „Cultură și spiritualitate românească” poartă semnătura lui Sebastian Juravle, elev în clasa a XII-a în cadrul Seminarului Teologic „Mitropolit Dosoftei” Suceava.

Un adolescent creativ, conștiincios, cu un orizont cultural vast, cu înclinații și aptitudini deosebite în mai multe domenii, dovedite prin rezultatele bifate în ultima perioadă și nu numai.

Sebastian are 19 ani, este din Straja, iar în perioada următoare va reprezenta județul Suceava la patru olimpiade și concursuri din sfera teologică– trei naționale și una zonală.

„Aceste rezultate mă fac să mă simt mai încrezător, dar totodată îmi aduc și o responsabilitate pentru că nu voi reprezenta doar școala la care studiez, ci județul. Desigur, pentru pregătire este necesar un pic de muncă, efort și timp. Pe lângă acestea, în formarea mea au contribuit foarte mult profesorii mei, cărora le mulțumesc”, a spus Sebastian.

Tot în acest an va susține examenul de bacalaureat și admiterea pentru Facultatea de Teologie, de la Iași.

Între timp se pregătește pentru etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ”Cultură și spiritualitate românească” (din mai, de la Oradea), pentru etapa națională a Concursul de Muzică Psaltică (mai, Râmnicu Vâlcea), pentru naționala de Dogmatică (aprilie, Suceava) și pentru faza zonală (de la finele acestei săptămâni, de la Bacău) a Olimpiadei Corale.

100 din 100, la Olimpiada Interdisciplinară (română și religie)

Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” este un concurs de excelență care se adresează elevilor cu aptitudini pentru disciplinele limba și literatura română și religie.

Este o competiție care a pornit din Suceava, din anul 2008, și care se bucură de o participare consistentă, anul acesta fiind aproape 200 de competitori la etapa județeană.

Seminarul Teologic Suceava a fost reprezentat în premieră, în acest an, în concurs.

„Eram familiarizat oarecum cu atmosfera unui concurs, am mai fost în anii trecuți la olimpiade, însă am participat oarecum neîncrezător, voiam să dau înapoi pe ultima sută de metri. Însă odată ce am văzut subiectele, m-am bucurat, mi s-au potrivit, iar cele 100 de puncte au fost o surpriză foarte plăcută”, a mărturisit Sebastian.

Acesta a subliniat că proba a constat în două subiecte, structurate la rândul lor în alte două subiecte mai mici.

„Am avut două texte la prima vedere, un psalm arghezian și un text dintr-o lucrare a părintelui Dumitru Stăniloae, în baza cărora au fost formulate mai multe cerințe. Primele cerințe verificau cunoștințele de limba română, iar cerințele din a doua parte cele de religie. Eu am tratat subiectele de la limba română și din perspectivă dogmatică, cred că asta m-a ajutat să iau 100 de puncte. Nu am rezolvat subiectele separat, ci într-un mod interdisciplinar, comparativ, cu corelații și conexiuni între elemente specifice celor două discipline”, a explicat adolescentul.

Program școlar și liturgic

Programul zilnic al lui Sebastian nu este unul deloc lejer, de altfel ca în cazul tuturor colegilor lui seminariști.

Ziua începe la 6.30, la 7.00 fiind programată rugăciunea de dimineață în paraclisul seminarului. Orele de curs la clasa a XII-a încep de la 8.00 și durează până la 14.00 sau 15.30, după care de la 17.00 la 19.00 este intervalul dedicat studiului. Seara, la 21.00, elevii se întâlnesc din nou în paraclisul școlii pentru rugăciunea de seară.

Sebastian face parte și din cele două coruri ale școlii, cel de muzică liniară și cel de muzică psaltică.

La Seminarul Teologic „Mitropolit Dosoftei” Suceava sunt patru clase de elevi, câte una pentru fiecare an de liceu.